اتحاد كرة السلة يعلن إيقاف النشاط لعدم حصول الأندية على الدعم المالي

القاهرة - بوابة الوسط

في خطوة مفاجئة وغير متوقعة، أعلن الاتحاد الليبي لكرة السلة أنه قرر إيقاف نشاط اللعبة، وتأجيل مباراة كأس السوبر.

الأندية لم تحصل على الدعم من وزارة الرياضة

وقال الاتحاد الليبي لكرة السلة، عبر منشور على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» اليوم الأربعاء، إن قراره يأتي بناء على المذكرات المقدمة من الجمعية العمومية بشأن عدم توافر الدعم المالي من وزارة الرياضة.

ووفقا لما نشره الاتحاد الليبي لكرة السلة عبر «فيسبوك»، فقد خاطب الاتحاد رئيسي لجنة المسابقات العامة وقيد اللاعبين، ولجنة الحكام العامة، ورؤساء الاتحادات الفرعية في المناطق، ليبلغهم تلقي الاتحاد مذكرات من الأندية أعضاء الجمعية العمومية بشأن رفضها اللعب خلال الموسم الرياضي الجديد 2023-2024 إلى أن يجرى تقديم الدعم المالي من وزارة الرياضة، وتحميل الاتحاد العام مسؤولية اللعب بدون دعم مالي.

- اتحاد السلة يطالب الاتحاد والأهلي بنغازي بتحديد موقفهما من بطولتى «العربية والأفريقية»

- اتحاد كرة السلة يعلن جدول مرحلة الذهاب التمهيدية من الدوري للمنطقتين الشرقية والغربية

وأوضح الاتحاد أنه قرر إيقاف نشاط كرة السلة إلى حين الاتفاق على حل بين الأندية ووزارة الرياضة بهذا الشأن.