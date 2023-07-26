اتحاد السلة يطالب الاتحاد والأهلي بنغازي بتحديد موقفهما من بطولتى «العربية والأفريقية»

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

وجه الأمين العام للاتحاد الليبي لكرة السله جمال مفتاح، خطاباً إلى نادي الاتحاد المتوج بكأس الاتحاد الليبي لكرة السلة، وخطاباً آخر إلى نادي الأهلي بنغازي المتوج بلقب الدوري الليبي لكرة السلة.

تحديد الموقف من بطولتي العرب وأفريقيا

وطالب خطاب اتحاد كرة السلة نادى الاتحاد بتحديد موقفه من المشاركة فى بطولة الأندية العربية في نسختها الخامسة والثلاثين التى يستضيفها نادي قطر القطري أكتوبر القادم.

كما وجه اتحاد كرة السلة رسالة مماثلة إلى بطل دورى السلة لهذا الموسم، نادى الأهلى بنغازي، بشأن المشاركة فى تصفيات البطولة الأفريقية للأندية التى ستنطلق تصفياتها فى منتصف سبتمبر القادم.

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وطلب الأمين العام للاتحاد الليبي لكرة السله جمال مفتاح، من إدارة الناديين بالرد بالموافقة من المشاركة من عدمها خلال أسبوع، حتى يتسنى مخاطبة الإتحادين العربى والأفريقى لكرة السلة بالخصوص.