وليد المرغني: كرة السلة الليبية ينقصها الدعم المالي لتصل إلى العالمية

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

أكد رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة السلة الدكتور وليد المرغني، أن كرة السلة الليبية لا ينقصها الا الدعم المالة للوصول إلى العالمية.

دعم الحكومة ورجال الأعمال

وقال الدكتور وليد المرغني في منشور عبر صفحته الشخصية على موقع «فيسبوك» للتواصل الاجتماعي: «كرة السلة لا ينقصها التخطيط السليم ولا الرجال لتحقيق الإنجازات والانطلاق نحو العالمية، كل ما نحتاجه هو الدعم المالي من الحكومة ومن رجال الأعمال المحبين لكرة السلة».

وأضاف رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة السلة: «زملائي باللجنة الفنية كنتم في الموعد.. وفيتو وكفيتو.. الحكام أصحاب الصافرة النزيهة وقضاة الملعب، والإعلام الرياضي رجال يعملون في صمت وخلف الكواليس والأندية الرياضية مجهودات كبيرة لإنجاح كرة السلة.. مدربون على أعلى مستوى ولاعبون متميزون، نتمنى منكم الاستمرار، الجمهور الرياضي أنتم أصحاب النجاح الحقيقي، ندعوكم للتشجيع الحضاري والروح الرياضية والهتافات والأهازيج الجميلة الرائعة والابتعاد عن كل ما يسيء لأنديتكم العريقة، فما يجمعنا هو الوطن».

- رئيس لجنة مسابقات اتحاد السلة الليبي يستقيل بأمر الطبيب

- تتويج الأهلي بنغازي ببطولة الدوري الليبي لكرة السلة

وأشار المرغني: «المكتب التنفيذي رئيسًا وأعضاءً شكرًا لدعمكم اللامحدود، منحتمونا الثقة، وتركتمونا نعمل بلا ضغط ولا تدخل في شؤون اللجنة، فكنا نصدر القرارات وتتلقون اللوم، ومع هذا كله كنتم تطالبوننا بالاستمرار في العمل والحكم بالعدل وفق اللوائح والقوانين، ناديا الأهلي بنغازي والاتحاد نبارك لكما الفوز بالبطولة والكأس ونطالبكما بتمثيل ليبيا أفضل تمثيل، فجمهوركما الكبير والأمة الليبية تنتظر منكما الكثير وتحقيق الإنجاز الذي يليق بهذا التكريم».