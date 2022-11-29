رئيس لجنة مسابقات اتحاد السلة الليبي يستقيل بأمر الطبيب

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

تقدم رئيس الاتحاد الليبي لكرة السلة، وليد المرغني، بطلب استقالة من مهامه كرئيس للجنة المسابقات، بعد موسم رياضي متميز، تُوج فيه اتحاد السلة بدرع التميز كأفضل اتحاد رياضي للموسم الرياضي 2021-2022، استجابة لنصيحة طبيبه بالابتعاد عن أجواء القلق والتوتر.

وجاء في طلب الاستقالة «بعد مراجعة الطبيب وتأكيده لي بالابتعاد قدر الإمكان عن التوتر والضغط النفسي، عليه فقد قررت الاستقالة عن رئاسة لجنة المسابقات العامة لأسباب صحية، داعيا الله التوفيق لمن سيتولى هذه المهمة، كل الشكر والتقدير لرئيس وأعضاء المكتب التنفيذي بالاتحاد العام وكذلك رؤساء وأعضاء الاتحادات الفرعية بالمناطق والحكام وكل اللجان العاملة».

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وأضاف «عملنا معا كأسرة واحدة لإنجاح الموسم الماضي فوفقنا الله بأن تم تكريم الاتحاد كأفضل اتحاد رياضي للموسم 2021-2022، والشكر أيضا للمدربين والإداريين واللاعبين ومشجعي الأندية الرياضية، ولكل الإعلاميين الذين غطوا كل نشاطات الاتحاد بشكل عام ولجنة المسابقات بشكل خاص».

واختتم البيان «أعتذر لكل من قصرنا أو أخطأنا في حقه دون قصد.. وما التوفيق إلا من عند الله»، وجاء بتوقيع دكتور وليد علي المرغني.