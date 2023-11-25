اتحاد كرة السلة يعلن جدول مرحلة الذهاب التمهيدية من الدوري للمنطقتين الشرقية والغربية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الاتحاد الليبي لكرة السلة اليوم السبت جدول مباريات الذهاب للمرحلة التمهيدية من الدوري الليبي لكرة السلة للمنطقتين الشرقية والغربية.

مباريات دوري السلة تنطلق 3 ديسمبر

ووفقا لما أعلنه الاتحاد الليبي لكرة السلة فستنطلق منافسات الأسبوع الأول اعتبارا من يوم الأحد الثالث من ديسمبر المقبل بثلاث مباريات، فيلعب بلخير وأبوسليم في الرابعة عصرا بالقاعة الكبرى ضمن المجموعة الثالثة، كما يلتقي النصر والمروج في الخامسة مساء بقاعة سليمان الضراط ضمن المجموعة الأولى، ويلعب الأهلي طرابلس مع الشباب العربي في السادسة مساء بالقاعة الكبرى ضمن المجموعة الثالثة.

وفي يوم الثلاثاء الخامس من ديسمبر تقام ثلاث مباريات يلتقي فيها فريقا جامعة طرابلس والجزيرة في الرابعة عصرا بالقاعة الكبرى ضمن المجموعة الرابعة، ويلعب الأهلي بنغازي والهلال في الخامسة مساء بقاعة سليمان الضراط في المجموعة الثانية، ويلتقي الاتحاد والمدينة في السادسة مساء بالقاعة الكبرى ضمن المجموعة الرابعة.

وتنطلق مواجهات الأسبوع الثاني يوم الخميس السابع من ديسمبر المقبل بثلاث مباريات، فيلعب بلخير مع الشباب العربي في الرابعة عصرا بالقاعة الكبرى ضمن المجموعة الثالثة، والتحدي مع النصر في الخامسة مساء بقاعة سليمان الضراط ضمن المجموعة الأولى، وأبوسليم مع الأهلي طرابلس في السادسة مساء بالقاعة الكبرى ضمن المجموعة الثالثة.

وتقام الجمعة الثامن من ديسمبر ثلاث مباريات أيضا فيلعب فريق جامعة طرابلس والمدينة في الخامسة مساء بالقاعة الكبرى ضمن المجموعة الرابعة، ويلتقي فريقا اتحاد المرج والأهلي بنغازي في الخامسة مساء بقاعة أحمد موسى ضمن المجموعة الثانية، وأخيرا يلعب الجزيرة والاتحاد في الخامسة مساء بقاعة زوارة ضمن المجموعة الرابعة.

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أما الجولة الثالثة من المرحلة التمهيدية من الدوري الليبي لكرة السلة فتنطلق يوم الأحد العاشر من ديسمبر المقبل الذي يشهد إقامة ثلاث مباريات يلتقي خلالها الأهلي طرابلس مع بلخير في الرابعة عصرا بالقاعة الكبرى ضمن المجموعة الثالثة، والمروج مع التحدي في الرابعة والنصف عصرا بقاعة أحمد موسى ضمن المجموعة الأولى، والشباب العربي مع أبوسليم في السادسة مساء بالقاعة الكبرى بالمجموعة الثالثة.

وأخيرا يشهد يوم الإثنين الحادي عشر من ديسمبر المقبل ثلاث مباريات يلتقي خلالها الاتحاد مع جامعة طرابلس في الرابعة عصرا بالقاعة الكبرى ضمن المجموعة الرابعة، والهلال اتحاد المرج في الرابعة والنصف عصرا بقاعة سليمان الضراط ضمن المجموعة الثانية، والمدينة والجزيرة في السادسة مساء بالقاعة الكبرى ضمن المجموعة الرابعة.