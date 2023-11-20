برغش لـ«بوابة الوسط»: دوري السلة في 3 ديسمبر.. والمنتخب جاهز للظهور العربي

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد

أكد رئيس الاتحاد الليبي لكرة السلة فؤاد برغش أن المنتخب الوطني عاقد العزم على المنافسة بقوة، وتقديم وجه مشرّف في البطولة العربية خلال المنافسات المنتظرة في ديسمبر المقبل بمصر، خاصة أن النسخة الأخيرة كانت المشاركة فيها إيجابية.

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وقال برغش في تصريح إلى «بوابة الوسط»: «أن المنتخب المتواجد حاليا بتونس سيتوجه إلى مصر قبل انطلاق البطولة»، ودعا وزارة الرياضة للإسراع في دعم أندية كرة السلة، مثلما دعمت كرة القدم، مؤكدا أن الدوري الليبي سينطلق في الثالث من ديسمبر المقبل.