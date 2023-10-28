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الشباب وخالد بن الوليد يفتتحان نهائيات دوري السلة تحت 20 عاما

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس السبت 28 أكتوبر 2023, 10:02 صباحا
الشباب وخالد بن الوليد يفتتحان نهائيات دوري السلة تحت 20 عاما
فريق كرة السلة للشباب تحت 20 عاما بنادي خالد بن الوليد. (صفحة نادي خالد بن الوليد عبر فيسبوك)
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تنطلق، اليوم السبت في الصالة الكبرى بالعاصمة طرابلس، نهائيات الدوري الليبي لكرة السلة تحت 20 عاما، بمشاركة فرق: النصر والشباب والجزيرة وخالد بن الوليد.

تجرى النهائيات بنظام التجمع من نصف دوري، والفريق الأكثر نقاطا سيتوج بكأس وذهبية البطولة، وستقام مباراة الافتتاح بين الشباب وخالد بن الوليد، وتعقبها مباراة الجزيرة والنصر.

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الشباب والجزيرة في الجولة الثانية  
وغدا الأحد في الجولة الثانية، تقام المباراة الأولى بين الشباب والجزيرة، وتعقبها مباراة النصر مع خالد بن الوليد، والإثنين تقام الجولة الثالثة والأخيرة، حيث يلتقي الشباب والنصر، والجزيرة يتبارى مع خالد بن الوليد.

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في الوقت نفسه، يشهد يوم الأربعاء المقبل في القاعة الكبرى إقامة نهائي بطولة كأس السلة للفئة العمرية نفسها، الذي سيجمع النصر مع الشباب.

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