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النجم الأزرق يتوج بكأس ليبيا لكرة السلة تحت 18 عامًا (صور)

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس السبت 21 أكتوبر 2023, 03:21 مساء
النجم الأزرق يتوج بكأس ليبيا لكرة السلة تحت 18 عامًا (صور)
فريق النجم الأزرق يفوز على الاتحاد في كرة السلة تحت 18 عامًا. (فيسبوك)
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توج فريق النجم الأزرق ببطولة كأس ليبيا لكرة السلة تحت 18 عامًا، بعد فوزه في المباراة النهائية على الاتحاد بفارق 9 نقاط.

تقدم الاتحاد في بداية اللقاء
جاء في الربع الأول للمباراة ليشهد تقدم الاتحاد بفارق 4 نقاط 13-9، والربع الثاني كانت الأفضلية لفريق النجم الأزرق الذي أضاف 28 نقطة مقابل 20 نقطة للاتحاد، لينتهي الشوط الأول بتقدم النجم الأزرق 37-33.

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وفي الربعين الثالث والرابع أضاف النجم الأزرق 40 نقطة مقابل 35 نقطة للاتحاد، لتنتهي المباراة بفوز النجم الأزرق بنتيجة 77-68.

أدار المباراة ثلاثي التحكيم جلال الورفلي ومحمد بن صريتي وموسى الأوجلي والمسجل عادل الورفلي والمسجل الإلكتروني إبراهيم البرعصي والميقاتي فهيم السعيطي وميقاتي 24 ثانية حميد الحمري وراقبها فنيًا محمد البريكي.

فريق النجم الأزرق يفوز على الاتحاد في كرة السلة تحت 18 عامًا. (فيسبوك)
فريق النجم الأزرق يفوز على الاتحاد في كرة السلة تحت 18 عامًا. (فيسبوك)
فريق النجم الأزرق يفوز على الاتحاد في كرة السلة تحت 18 عامًا. (فيسبوك)
فريق النجم الأزرق يفوز على الاتحاد في كرة السلة تحت 18 عامًا. (فيسبوك)
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