نقل تصفيات الدورى الأفريقي لكرة السلة «بال» من أبيدجان إلى ياوندي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة السلة أنه تقرر نقل المرحلة الثانية من تصفيات الدوري الأفريقي «بال» التي تضم ثمانية فرق من القسم الغربي، من أبيدجان عاصمة كوت ديفوار إلى العاصمة الكاميرونية ياوندي.

الأهلي بنغازي يشارك في تصفيات الدوري الأفريقي للسلة

ومن المقرر أن تنطلق تصفيات الدوري الأفريقي للسلة «بال» يوم 31 أكتوبر الجاري بمشاركة المتأهلين عن المجموعة الأولي في القسم الغربي وهما: الأهلي بنغازي ممثل ليبيا، والفتح الرباطي المغربي، وفقًا لما ذكره حساب الاتحاد الليبي لكرة السلة على موقع «فيسبوك».

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كما تضم تصفيات الدوري الأفريقي للسلة أيضًا المتأهلين عن المجموعة الثانية وهم: بانغي سبورت من أفريقيا الوسطي وفاب الكاميروني إلى جانب «فليترز» من كوت ديفوار، والملعب المالي، وسلاك الغيني، بجاني فريق آخر سيشارك بموجب دعوة خاصة من الاتحاد الأفريقي لكرة السلة.