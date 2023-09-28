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الأهلي بنغازي يواجه بيروت اللبناني غدًا في نصف نهائي بطولة الدوحة لكرة السلة

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 28 سبتمبر 2023, 04:59 مساء
الأهلي بنغازي يواجه بيروت اللبناني غدًا في نصف نهائي بطولة الدوحة لكرة السلة
مباراة الأهلي بنغازي وميرالكو الفلبيني الأربعاء 27 سبتمبر 2023 (حساب الاتحاد الليبي لكرة السلة على فيسبوك)
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يخوض فريق الأهلي بنغازي لكرة السلة في الخامسة من مساء غدٍ الجمعة بتوقيت ليبيا، مباراة مهمة أمام فريق بيروت اللبناني، في الدور نصف النهائي لبطولة الدوحة الدولية.

الأهلي بنغازي والزمالك تأهلا لنصف النهائي
تأتي المواجهة بين فريق السلة بالأهلي بنغازي وبيروت اللبناني بعدما تأهل الفريق الليبي إلى نصف نهائي البطولة كصاحب المركز الثاني في المجموعة الثانية محققًا فوزين وخسارة، خلف الزمالك المصري الذي انفرد بالصدارة بعدما فاز بمبارياته الثلاث في المجموعة.

وفي منافسات المجموعة الأولى، احتل فريق بيروت اللبناني مركز الصدارة ومن خلفه مواطنه فريق الحكمة. وعلى الرغم من أن الفريقين تساويا في الرصيد ولكل منهما خمس نقاط؛ فإن الصدارة كانت من نصيب بيروت الذي تفوق في فارق النقاط المسجلة في مباراته أمام الحكمة الذي سيواجه الزمالك في السابعة والنصف من مساء غد بتوقيت ليبيا.

تأهل الأهلي بنغازي إلى نصف نهائي بطولة الدوحة الدولية لكرة السلة
- الأهلي بنغازي يواجه ميرالكو الفلبيني في بطولة الدوحة الدولية لكرة السلة

ويأمل الأهلي بنغازي أن يتمكن من الفوز بالمواجهة أمام بيروت اللبناني حتى يصل إلى المباراة النهائية لبطولة الدوحة الدولية لكرة السلة والمنافسة على لقبها.

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