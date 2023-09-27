تأهل الأهلي بنغازي إلى نصف نهائي بطولة الدوحة الدولية لكرة السلة

القاهرة - بوابة الوسط

تأهل فريق الأهلي بنغازي إلى الدور نصف النهائي لبطولة الدوحة الدولية لكرة السلة، بعد تغلبه اليوم الأربعاء، على فريق ميرالكو الفلبيني بنتيجة 87-81، في الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة الثانية.

أداء مميز الأهلي بنغازي بالشوط الأول

قدم الأهلي بنغازي أداء قويا ومميزا خلال الشوط الأول الذي أنهاه لصالحه بنتيجة 59-43، حيث تمكن من تحويل تأخره بفارق سبع نقاط إلى التقدم على الفريق الفلبيني، وذلك بفضل الدفاع الجيد والقدرة على السيطرة على مفاتيح لعب المنافس وإتقان الرميات الثلاثية، بجانب التفوق في الجانب البدني.

وفي الشوط الثاني تمكن فريق مريالكو من تصحيح أخطائه ومجاراة الأهلي بنغازي ليقلص الفارق، إلا أن لاعبي الأهلي بنغازي حافظوا على التقدم حتى النهاية.

وفي مباراة أخرى بالمجموعة ذاتها، تمكن الزمالك المصري من الفوز على العربي الكويتي بنتيجة 89-62، ليتأهل الفريق المصري إلى الدور نصف النهائي للبطولة محتلا صدارة المجموعة الثانية، بينما تأهل الأهلي بنغازي محتلا المركز الثاني بالمجموعة، حيث فاز الزمالك بمبارياته الثلاث، فيما فاز الفريق الليبي بمباراتين وخسر مباراة واحدة.

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ووفقا لنظام البطولة، فسيقابل الأهلي بنغازي متصدر المجموعة الأولى في نصف النهائي، بينما يصطدم الزمالك بالفريق صاحب المركز الثاني بالمجموعة الأولى لبطولة الدوحة الدولية لكرة السلة.