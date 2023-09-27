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الأهلي بنغازي يواجه ميرالكو الفلبيني في بطولة الدوحة الدولية لكرة السلة

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 27 سبتمبر 2023, 05:15 مساء
الأهلي بنغازي يواجه ميرالكو الفلبيني في بطولة الدوحة الدولية لكرة السلة
صراع على الكرة بين لاعبي الأهلي بنغازي والعربي الكويتي خلال مباراة الفريقين الثلاثاء 26 سبتمبر 2023 (حساب الاتحاد البي لكرة السلة على فيسبوك)
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يلتقي فريق الأهلي بنغازي مع ميرالكو بولتس الفلبيني في السابعة والربع من مساء اليوم الأربعاء، في الجولة الأخيرة لفرق المجموعة الثانية ببطولة الدوحة الدولية لكرة السلة، كما يلعب الزمالك المصري مع العربي الكويتي من أجل تحديد الفريقين المتأهلين إلى الدور نصف النهائي من البطولة.

الأهلي بنغازي مطالب بالفوز لحسم التأهل
ووفقًا لقواعد الاتحاد الدولي لكرة السلة «فيبا» فإن فوز الأهلي بنغازي على الفريق الفلبيني سيمنحه التأهل إلى الدور نصف النهائي من بوابة المركز الثاني، وذلك في حال فوز الزمالك على العربي الكويتي، وفقا للحساب الرسمي للاتحاد الليبي لكرة السلة على موقع «فيسبوك».

أما إذا فاز الأهلي بنغازي وفاز العربي على الزمالك، فستتساوى الفرق الثلاثة الأهلي بنغازي والعربي والزمالك في الرصيد وسيصبح لكل منها خمس نقاط لأنها تبادلت الفوز، وعندها سيجري النظر لفارق النقاط في المباريات التي جرت بينها، حيث سيكون فارق نتيجة مباراة العربي والزمالك مهما، فالعربي يحتاج لإقصاء الزمالك إلى الفوز بفارق 16 نقطة، ولو حدث ذلك سيتأهل الأهلي بنغازي في المركز الأول والعربي ثانيا، أما إذا فاز العربي بفارق أقل من 16 نقطة، فإن الزمالك سيتأهل لكن من بوابة المركز الثاني والأهلي بنغازي في الصدارة.

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أما إذا خسر الأهلي بنغازي أمام الفريق الفلبيني، فهنا ستكون نتيجة مباراة الزمالك والعربي مهمة، ففي حالة فوز الزمالك على العربي سيتصدر الزمالك الترتيب بست نقاط وسيتساوى الأهلي والعربي والفريق الفلبيني عند أربع نقاط لكل منها، وبحسب قواعد «فيبا» سيجري النظر إلى فارق الأهداف بين الفرق الثلاثة وهي العربي والأهلي والفلبيني لأنهم تبادلوا الفوز في مواجهاتهم.

ولكي يضمن الأهلي بنغازي تأهله في حالة خسارته أمام الفريق الفلبيني، يجب ألا تكون الخسارة بفارق 16 نقطة أو أكثر لكي يتأهل محتلًا المركز الثاني بالمجموعة.

أما إذا خسر الأهلي بنغازي أمام الفريق الفلبيني وفاز العربي على الزمالك، ففي هذه الحالة سيتأهل العربي والزمالك معًا إلى الدور نصف النهائي.

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