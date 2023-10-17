فوز النصر واليرموك في نهائيات كرة السلة تحت 18 عامًا

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

انطلقت أمس الإثنين بمجمع سليمان الضراط ببنغازي نهائيات الدوري الليبي لكرة السلة تحت 18 عامًا بمشاركة فرق النصر وخالد بن الوليد والمدينة واليرموك، بنظام التجمع ومن نصف دوري.

فوز النصر على حساب المدينة في اليوم الافتتاحي

في اليوم الافتتاحي جرت مبارتان، المباراة الأولى جمعت النصر والمدينة، ربعها الأول كان التفوق فيه للنصر بفارق 9 نقاط 17-8، وفي الربع الثاني سجل المدينه 16 نقطة والنصر 10 نقاط لتذلل الفارق لصالح النصر إلى 3 نقاط 27-24.

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وفي الربعين الثالث والرابع كانت الأفضلية للنصر الذي أضاف 47 نقطة مقابل 39 نقطة للمدينة، لتنتهي المباراة لصالح النصر 74-63، أدار المباراة ثلاثي التحكيم جلال الورفلي وخالد حنيش وإبراهيم البرعصي والمسجل أحمد صابونة والمسجل الإلكتروني علي أبوهديمة والميقاتي علي أبوتركية وميقاتي 24 ثانية أيمن بركة وراقبها فنيا أحمد البرعصي.

اليرموك يتخطى خالد بن الوليد في أولى المواجهات

المباراة الثانية جمعت اليرموك وخالد بن الوليد، في ربعها الأول تقدم اليرموك بفارق 10 نقاط 22-12، وفي الربع الثاني سجل خالد بن الوليد 15 نقطة مقابل 6 نقاط، ليتقلص الفارق إلى نقطة واحدة لليرموك 28-27، وفي الربعين الثالث والرابع سجل اليرموك 35 نقطة مقابل 29 نقطة لخالد بن الوليد، لتنتهي المباراة بفوز اليرموك 63-56.

أدار المباراة ثلاثي التحكيم حميد الحمري ومحمد بن صريتي وموسى الأوجلي والمسجل أحمد البرعصي والمسجل الإلكتروني معتز اخليف والميقاتي فهيم السعيطي وميقاتي 24 ثانية عادل الورفلي وراقبها فنيا محمد البريكي.

يتجدد الموعد اليوم الثلاثاء مع مباراتين، الأولى ستجمع النصر مع خالد بن الوليد، ويعقبها مباراة المدينة مع اليرموك.