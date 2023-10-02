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الاتحاد الليبي يلتقي الأهلي المصري في البطولة العربية للسلة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الإثنين 02 أكتوبر 2023, 04:59 مساء
الاتحاد الليبي يلتقي الأهلي المصري في البطولة العربية للسلة
فريق السلة بنادي الاتحاد. (فيسبوك)
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يتجدد الموعد، اليوم الإثنين، مع ست مباريات في ثاني أيام بطولة الأندية العربية لكرة السلة في نسختها الـ35 والتي يستضيفها نادي قطر القطري.

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الاتحاد ممثل السلة الليبية في المحفل العربي يلتقي الأهلي المصري، وفي بقية المباريات دجلة الجامعة العراقي يلتقي مجد طنجة المغربي، والسيب العماني يتبارى مع الأهلي القطري، والاتحاد السكندري يلتقي اتحاد الجزائر، والكويت الكويتي يتبارى مع المحرق البحريني، والوحدة اليمني  يلتقي سلا المغربي.

البطولة تقام بمشاركة 16 فريقًا موزعة على أربع مجموعات، ضمت المجموعة الأولى: قطر  القطري، وخدمات البريج الفلسطيني، والمحرق البحريني، والكويت الكويتي.
 
المجموعة الثانية: الاتحاد السكندري، واتحاد الجزائر، والأهلي القطري، والسيب العماني، ودينامو اللبناني.

المجموعة الثالثة: القادسية الكويت، ووحدة صنعاء اليمني، وجمعية سلا المغربي، والفتح السعودي.

المجموعة الرابعة: الاتحاد الليبي، والأهلي المصري، ومجد طنجة المغرب، ودجلة العراقي، وبيروت لبنان.

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