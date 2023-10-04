الاتحاد يخسر أمام بيروت اللبناني 82/102 في البطولة العربية لكرة السلة (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط

تلقى فريق كرة السلة بنادي الاتحاد الهزيمة الثانية له على التوالي في البطولة العربية المقامة حاليًا في قطر، بعدما خسر مباراته أمام بيروت اللبناني بنتيجة 82/102، في لقاء أقيم عصر اليوم الأربعاء، على صالة نادي الريان.

الاتحاد تحسن في الفترة الثانية

تمكن فريق بيروت اللبناني من حسم نتيجة الفترات الأربع لمصلحته؛ حيث أنهى الفترة الأولى متقدما 28/18، والفترة الثانية 26/25، والفترة الثالثة 27/23، والفترة الرابعة 21/16.

بدأت المباراة بتفوق من جانب لاعبي بيروت اللبناني، فيما حاول لاعبو الاتحاد مجاراة منافسهم اللبناني، إلا أن الفترة الأولى انتهت بتقدم بيروت، وفي الفترة الثانية تمكن الاتحاد من رفع مستوى أدائه وتمكن من تقليص الفارق بشكل كبير إلى أن وصل إلى أربع نقاط فقط، غير أن لاعبي بيروت اللبناني تمكنوا في الدقائق الأخيرة من زمن الفترة من إعادة الفارق إلى ما كان عليه لتنتهي بتقدم الفريق اللبناني بفارق 11 نقطة.

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وفي الفترتين الثانية والثالثة تواصلت السيطرة اللبنانية على مجريات اللقاء وظل التقدم في النتيجة لصالح بيروت، فيما بذل لاعبو سلة الاتحاد قصارى جهدهم من أجل تعديل النتيجة دون جدوى لينتهي اللقاء بفوز بيروت اللبناني بنتيجة 120/82.

وخسر الاتحاد مباراته الأولى في البطولة العربية لكرة السلة أمام الأهلي المصري بنتيجة 55/65، وسيخوض ممثل كرة السلة الليبية مباراته الثالثة في الواحدة من ظهر غد الخميس، أمام فريق مجد طنجة المغربي على صالة نادي الريان.