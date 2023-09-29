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الأهلي بنغازي يفقد نتيجة مباراته أمام بيروت اللبناني في نصف نهائي بطولة الدوحة للسلة

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 29 سبتمبر 2023, 07:12 مساء
الأهلي بنغازي يفقد نتيجة مباراته أمام بيروت اللبناني في نصف نهائي بطولة الدوحة للسلة
مباراة الأهلي بنغازي وميرالكو الفلبيني الأربعاء 27 سبتمبر 2023 حساب الاتحاد الليبي لكرة السلة على فيسبوك
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تأهل فريق بيروت اللبناني إلى نهائي بطولة الدوحة الدولية لكرة السلة بعدما تغلب على الأهلي بنغازي بنتيجة 79-65 في مباراة نصف النهائي التي أقيمت مساء اليوم الجمعة. ويواجه بيروت اللبناني في المباراة النهائية الفريق الفائز من مباراة فريقي الزمالك المصري والحكمة اللبناني في نصف النهائي التي تقام اليوم.

تفوق بيروت على الأهلي بنغازي
أنهى فريق بيروت اللبناني الشوط الأول من مباراته أمام الأهلي بنغازي متقدمًا بنتيجة 52-29، في مباراة الفريقين الجارية حاليًا ضمن منافسات الدور نصف النهائي لبطولة الدوحة الدولية لكرة السلة.

تمكن فريق بيروت اللبناني من بسط سيطرته على مجريات المباراة منذ البداية، وأنهى الربع الأول متقدمًا بنتيجة 18-11. وقد حاول لاعبو الأهلي بنغازي مجاراة منافسهم اللبناني خلال هذا الشوط، وتمكنوا من حرمان المنافس من تسجيل العديد من النقاط.

وفي الربع الثاني واصل فريق بيروت اللبناني هيمنته عل اللقاء، واستغل بعض الهفوات التي ارتكبها لاعبو الأهلي بنغازي في توسيع الفارق، لينهي الربع الثاني متقدمًا بنتيجة 52-29.

تأهل الأهلي بنغازي إلى نصف نهائي بطولة الدوحة الدولية لكرة السلة
- الأهلي بنغازي يواجه ميرالكو الفلبيني في بطولة الدوحة الدولية لكرة السلة

وفي الشوط الثاني حاول فريق الأهلي بنغازي جاهدًا العودة إلى المباراة وتقليل الفارق، إلا أن الفريق اللبناني واصل إحراز النقاط في السلة الليبية، لتنتهي الفترة الرابعة من زمن المباراة بنتيجة 68-46.

وفي الشوط الرابع تمكن لاعبو الأهلي بنغازي من تقليل الفارق مع بيروت، لتنتهي المباراة بنتيجة 79-65.

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