المنتخب الليبي للسلة يكثف استعداداته في تونس للبطولة العربية قبل التوجه إلى مصر

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

أجرى منتخب ليبيا لكرة السلة، أمس السبت، أول تدريباته في معسكره الخارجي بتونس، استعدادا للمشاركة في البطولة العربية التي ستستضيفها مصر من 26 ديسمبر المقبل إلى 3 يناير 2024.

- منتخب السلة الليبي يعسكر في تونس استعدادا للبطولة العربية (صور)

يتكون الجهاز الفني والإداري للمنتخب الليبي من: المدرب العام فؤاد أبو شقرا، ومساعديه نبيل قبلان وأحمد الأوجلي، والإداري ربيع قنبور، والمرافق الطبي طه الغزيوي، والاختصاصي سفيان عميش، ومشرف المعدات حسام الفطيسي.

وقد أبدت دول موافقتها على المشاركة في البطولة، وهى: ليبيا والجزائر والكويت والإمارات وموريتانيا والمغرب، ومصر البلد المستضيف.

المنتخب الليبي لكرة السلة يتجه إلى معسكر تونس. (فيسبوك)

المنتخب الليبي لكرة السلة يتجه إلى معسكر تونس. (فيسبوك)