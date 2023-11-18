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منتخب السلة الليبي يعسكر في تونس استعدادا للبطولة العربية (صور)

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس السبت 18 نوفمبر 2023, 01:51 مساء
منتخب السلة الليبي يعسكر في تونس استعدادا للبطولة العربية (صور)
استعدادات المنتخب الوطني الليبي لكرة السلة. (فيسبوك)
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تتجه بعثة المنتخب الوطني الليبي لكرة السلة إلى تونس، اليوم السبت، للدخول في معسكر إعداد، استعدادا للاستحقاقات المقبلة.

وستتخلل المعسكر الخارجي مباريات عدة ودية، أهمها مواجهة منتظرة أمام منتخب تونس، ثم لقاء آخر أمام نادي الاتحاد المنستيري النشط في الدوري الممتاز.

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يأتي ذلك استعدادا للبطولة العربية المقررة إقامتها في مصر خلال الفترة من 26 ديسمبر إلى 3 يناير المقبل.

وقد أقام المنتخب الوطني الليبي لكرة السلة معسكرا داخليا في طرابلس، تحت إشراف المدرب اللبناني فؤاد أبوشقرة، الذي تعاقد معه اتحاد السلة أخيرا، ومساعديه نبيل كبلان وأحمد الأوجلي.

استعدادات المنتخب الوطني الليبي لكرة السلة. (فيسبوك)
استعدادات المنتخب الوطني الليبي لكرة السلة. (فيسبوك)
استعدادات المنتخب الوطني الليبي لكرة السلة. (فيسبوك)
استعدادات المنتخب الوطني الليبي لكرة السلة. (فيسبوك)
المدرب اللبناني فؤاد أبوشقرة مع المنتخب الوطني الليبي لكرة السلة. (فيسبوك)
المدرب اللبناني فؤاد أبوشقرة مع المنتخب الوطني الليبي لكرة السلة. (فيسبوك)
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