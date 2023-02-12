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مدرب المنتخب الليبي لكرة السلة: هذا الجيل من اللاعبين هو الأفضل وسيحقق النجاح

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 12 فبراير 2023, 05:53 مساء
مدرب المنتخب الليبي لكرة السلة: هذا الجيل من اللاعبين هو الأفضل وسيحقق النجاح
المدير الفني للمنتخب الليبي لكرة السلة منعم عون. (أرشيفية: الإنترنت)
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أكد المدير الفني للمنتخب الليبي لكرة السلة منعم عون أن الجيل الحالي من اللاعبين هو الأفضل، مؤكدًا قدرته على تحقيق النجاحات، وطالب جميع الجهات المعنية بالاهتمام والاسثتمار في هذا الجيل.

وقال منعم عون: «هذا الجيل متميز، نطلب من المسؤولين عن الرياضة في ليبيا أن يستثمروا في هذا الجيل والذي بحكم خبرتي واثق من أنه سيحقق عديدًا من النجاحات قريبًا للرياضة الليبية، وهذا الجيل يذكرني بالجيل الذهبي لكرة السلة التونسية، الذي حقق العديد من التتويجات وحقق عديد النجاحات لكرة السلة التونسية».

وأردف عون: «معسكرنا في المنستير قائم في أفضل الظروف والإخوة في الاتحاد التونسي وفروا لنا كل ما يلزم لراحتنا بالتعاون مع «أحمد البولاطي» وباقي الطاقم الفني والإداري الموجودين حاليًا معنا في المنستير»، وفق ما نشرته صفحة كرة السلة الليبية بـ«فيسبوك».

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وأضاف: «سنواجه منتخبات الجزائر وتونس والأردن بكامل نجومها ولاعبيها الأساسيين نظرًا لأن هذه المنتخبات تقوم بالتحضير للتصفيات النهائية لكأس العالم، لذلك ستكون مواجهات قوية، واستعدادًا جيدًا لمنتخبنا».

وتابع منعم: «لم يكن لدينا الوقت الكافي للتحضير في هذه الدورة، أيضًا تمنينا وجود كابتن المنتخب محمد الساعدي وغيث الرحمن معنا، ولكن لديّ ثقة في اللاعبين الحاضرين، وأنا متأكد أنهم سيقدمون وجهًا طيبًا لكرة السلة الليبية».

الطموحات خلال البطولة
وبسؤاله عن طموحاتهم من خلال المشاركة في البطولة، قال: «طموحاتنا الأساسية أن نعطي الفرصة لهؤلاء اللاعبين حتى يظهروا إمكاناتهم، من أجل تقييمهم عن كثب، ونطمح أيضًا لتحقيق نتائج جيدة وندافع عن حظوظنا حتى النهاية ونستمر بالصورة التي ظهر بها المنتخب الليبي في البطولة العربية في دبي».

واختتم مدرب المنتخب الليبي تصريحاته قائلًا: «أقدم الشكر والتقدير لكل اللاعبين والطاقم الفني والإداري ولاتحاد السلة الليبي الذي وضع فينا الثقة وعيّني على رأس الطاقم الفني للمنتخب»، وتابع: «كما أقدم شكري وتقديري أيضًا للنادي الأهلي بنغازي لتفهمه، وتركي للانضمام للمنتخب الليبي».

ويواصل المنتخب الليبي استعداداته في مدينة المنستير، من أجل المشاركة في بطولة تونس التي ستنطلق في الفترة ما بين 16 و20 فبراير الجاري.

أولى مواجهات المنتخب بالبطولة
وسيواجه المنتخب الليبي في أولى مبارياته ببطولة المنستير الودية الدولية نظيره منتخب الجزائر في 17 فبراير الجاري عند الساعة السابعة مساء بتوقيت ليبيا.

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