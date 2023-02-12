منتخب ليبيا يواجه الزهراء استعدادا لبطولة المنستير الودية لكرة السلة

القاهرة - بوابة الوسط

سيخوض المنتخب الليبي الأول لكرة السلة أول لقاءاته الودية بتونس، استعدادًا لخوض بطولة المنستير الودية الدولية لكرة السلة، بمواجهة نادي الزهراء التونسي الثلاثاء المقبل.

ويحتل الزهراء صدارة المجموعة الثانية للدوري التونسي لكرة السلة، بتحقيقه الفوز في ثماني لقاءات من أصل عشرة.

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ويواصل المنتخب الليبي استعداداته في مدينة المنستير، من أجل المشاركة في بطولة تونس التي ستنطلق في الفترة ما بين 16 و20 فبراير الجاري.