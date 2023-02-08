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قائد المنتخب الليبي محمد الساعدي: كل الدعم لزملائي في المنتخب واختيار عون صائب

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 08 فبراير 2023, 09:16 مساء
قائد المنتخب الليبي محمد الساعدي: كل الدعم لزملائي في المنتخب واختيار عون صائب
قائد المنتخب الليبي لكرة السلة محمد الساعدي. (أرشيفية: الإنترنت)
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صرح نجم وقائد المنتخب الليبي لكرة السلة محمد الساعدي المحترف بفريق السد القطري حاليا أنه يدعم المنتخب الليبي المشارك في بطولة تونس الودية الدولية لكرة السلة، مؤكداً قدرة زملائه على تشريف ليبيا، كما قدم الدعم والثناء لمدرب المنتخب الجديد منعم عون.

وقال الساعدي: «قائمة المنتخب ممتازة وأغلبها عناصر شابة أتمنى لهم كل التوفيق في مسيرتهم الجديدة مع المنتخب الوطني، كنت أتمنى أيضاً أن أكون في هذه البطولة مع زميلي غيث الرحمن ولكن ظروفنا حالت دون ذلك»، وفق ما صرح به لصفحة كرة السلة الليبية «بفيسبوك».

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وأضاف: «كنت أتمنى استدعاء عدد من اللاعبين أصحاب الخبرة كمحمود بلحاج وزين مكراز ومحمود سعيد للقائمة، كذلك هناك لاعبين مميزين كعمر وعلي شويطر ومحمد الأوجلي أتمنى أن نراهم في مناسبات مقبلة يمثلون المنتخب الليبي».

وتابع محمد تصريحاته: «المدرب منعم عون غني عن التعريف في الساحة الليبية والعربية، ومن أكثر المدربين معرفة بعقلية اللاعب الليبي، وأرى أن قرار تكليفه في هذه المرحلة قرار صائب، وأتمنى أن يكون مشواره تكملة لمشوار المدرب أمير إبراهيم، الذي ترك بصمة مع المنتخب في البطولة العربية الماضية في مدينة دبي.

المنتخب سيقدم أداء ممتازًا
وأردف محمد الساعدي: «أتوقع تقديم أداء ممتاز من المنتخب من خلال الأسماء الموجودة حاليا في البطولة، وأن يفاجئ بقية المنتخبات المشاركة في هذه البطولة الأردن والجزائر وتونس، اللذين سيكونون بكامل نجومهم بحكم أنهم يستعدون لخوض تصفيات كأس العالم من خلال هذه البطولة».

واختتم الساعدي تصريحاته مطالِباً المسؤولين عن الرياضة في ليبيا الاستمرار في دعم المنتخب وكرة السلة الليبية، معللا طلبه بقوله: «رياضة السلة تستحق الدعم في ليبيا، أنا واثق من قدرة المنتخب على إدخال الفرحة في قلب الشعب الليبي».

الساعدي يغيب عن البطولة
وسيغيب المحترف الليبي محمد الساعدي عن المشاركة مع زملائه في بطولة تونس الودية الدولية، بسبب ارتباطه مع ناديه في خوض منافسات الدوري القطري لكرة السلة.

وسيشارك المنتخب الليبي لكرة السلة في بطولة تونس الدولية الودية والتي تقام في مدينة المنستير التونسية، في الفترة ما بين 16 و20 فبراير 2023.

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