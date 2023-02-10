بالصور.. المنتخب الليبي لكرة السلة يجري أول تدريباته في تونس

القاهرة - بوابة الوسط

وصل المنتخب الليبي لكرة السلة إلى مدينة المنستير بتونس، من أجل المشاركة في بطولة تونس الودية الدولية لكرة السلة، والتي يأمل فيها المنتخب تحقيق نتائج طيبة واكتساب خبرات.

وأجرى المنتخب اليوم أول تدريب له على الأراضي التونسية بمشاركة جميع اللاعبين، وبحضور الطاقم الفني كاملا، بقيادة المدير الفني التونسي منعم عون.

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وتنطلق بطولة تونس الودية الدولية لكرة السلة 16 فبراير المقبل، وستستمر حتى الـ20 من الشهر ذاته.

الساعدي وغيث يغيبان عن البطولة

وسيغيب المحترفان الليبيان محمد الساعدي وغيث عبدالرحمن عن المشاركة مع زملائهما في بطولة تونس الودية الدولية، بسبب ارتباطه مع ناديه في خوض منافسات الدوري القطري لكرة السلة.

جانب من التدريب الأول للمنتخب الليبي في تونس، مدينة المنستير التونسية، 10 فبراير 2023. (الإنترنت)

جانب من التدريب الأول للمنتخب الليبي في تونس، مدينة المنستير التونسية، 10 فبراير 2023. (الإنترنت)

جانب من التدريب الأول للمنتخب الليبي في تونس، مدينة المنستير التونسية، 10 فبراير 2023. (الإنترنت)

جانب من التدريب الأول للمنتخب الليبي في تونس، مدينة المنستير التونسية، 10 فبراير 2023. (الإنترنت)

جانب من التدريب الأول للمنتخب الليبي في تونس، مدينة المنستير التونسية، 10 فبراير 2023. (الإنترنت)