نسيم بدروش لاعب المنتخب الليبي لكرة السلة يعد بتقديم بطولة كبيرة

القاهرة - بوابة الوسط

وعد نجم المنتخب الليبي نسيم بدروش الجماهير الرياضية العاشقة لكرة السلة بتقديم بطولة كبيرة، لتشريف الرياضة الليبية في بطولة المنستير الدولية الودية.

وقال بدروش «نعد الجماهير الرياضية ببذل أقصى ما في وسعنا من أجل رفع راية بلادنا عاليا في المحافل الدولية الودية والرسمية، والانطلاقة ستكون من بطولة تونس إن شاء الله»، وفق تصريحاته لصفحة «كرة السلة الليبية» على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

- قائد المنتخب الليبي محمد الساعدي: كل الدعم لزملائي في المنتخب واختيار عون صائب

- المنتخب الليبي يشارك في بطولة تونس لكرة السلة

وتابع نسيم بدروش «نطلب من الجميع الالتفاف حول منتخب السلة ودعمه بما يلزم، نأمل ألا تكون هذه المشاركة هي الأخيرة، وتليها مشاركات عديدة ودية ورسمية».

عناصر الخبرة ستعطي ثقلا

وأضاف لاعب المنتخب الليبي لكرة السلة: «المجموعة الحالية مجموعة شابة ومميزة، ومعدل أعمار صغير، سنسعى سويا للانسجام السريع من أجل الدخول في الأجواء، ولاحقا بانضمام الساعدي وغيث سيزداد المنتخب قوة وثقلا».

وفي نهاية تصريحاته شكر جميع من وضع الثقة في اللاعبين، ويعول عليهم بتقديم بطولة مشرفة، مؤكدا أنه وزملاءه لن يخذلوهم.

الساعدي يغيب عن البطولة

وسيغيب المحترف الليبي محمد الساعدي عن المشاركة مع زملائه في بطولة تونس الودية الدولية، بسبب ارتباطه مع ناديه في خوض منافسات الدوري القطري لكرة السلة.

وسيشارك المنتخب الليبي لكرة السلة في بطولة تونس الدولية الودية والتي تقام في مدينة المنستير التونسية، في الفترة ما بين 16 و20 فبراير 2023.