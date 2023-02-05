المنتخب الليبي يشارك في بطولة تونس لكرة السلة

القاهرة - بوابة الوسط

سيشارك المنتخب الليبي لكرة السلة في بطولة تونس الدولية الودية والتي تقام في مدينة المنستير التونسية، في الفترة ما بين 16 و20 فبراير 2023.

وأعلن اتحاد كرة السلة الليبي عبر صفحته الشخصية بـ«فيسبوك» توقف دوري السلة بدرجته الأولى اعتبارًا من اليوم الأحد، لتمكين المنتخب من الدخول في معسكر استعدادي ما قبل المشاركة في البطولة.

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ويشارك رفقة المنتخب الليبي والمنتخب التونسي صاحب الاستضافة منتخبا الأردن والجزائر، بالإضافة إلى فريق من الدوري الفرنسي لكرة السلة.

وتأكد غياب اللاعبان الدوليان محمد الساعدي لاعب نادي السد القطري وغيث الرحمن مفتاح لاعب نادي الخليج السعودي، عن المشاركة مع المنتخب في البطولة التونسية، وفق ما نشرته صفحة كرة السلة الليبية بفيسبوك.

ووقع اختيار المنتخب الليبي على المدرب التونسي منعم عون مدرب نادي الأهلي بنغازي حاليًا، لقيادة المنتخب خلفًا للمصري أمير إبراهيم.

خبرات عون السابقة

واختُير عون كونه واحدًا من أبرز المدربين على الساحة الليبية في السنوات الأخيرة فقد سبق له تدريب فرق الاتحاد والأهلي طرابلس وحاليًا الأهلي بنغازي، وحقق العديد من الإنجازات الفردية والجماعية مع الفرق التي دربها، وآخرها بطولتا الكأس وكأس السوبر الموسم الماضي مع فريق الأهلي بنغازي، علاوة على أن لديه خبرة ومعرفة بلاعبي الدوري الليبي لكرة السلة.