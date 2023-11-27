3 انتصارات ودية لمنتخب ليبيا لكرة السلة في المعسكر الخارجي بتونس (صور)

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

خاض منتخب ليبيا لكرة السلة مباراته الثالثة والأخيرة في معسكره الخارجي بتونس، وحقق الفوز على منتخب تونس وديا بفارق ثلاث نقاط.

شهد الربع الأول من المباراة أفضلية لمنتخب ليبيا، وأنهاه لصالحه بفارق كبير وصل إلى 16 نقطة 28-12، وفي الربع الثاني أضاف منتخب ليبيا 18 نقطة مقابل 24 نقطة لتونس لينتهي الشوط الأول بتقدم ليبيا بفارق 10 نقاط 46-36.

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تفوق تونسي في الربع الثالث

وجاء الربع الثالث ليشهد تفوق منتخب تونس الذي سجل 15 نقطة مقابل ثماني نقاط لليبيا، ليتقلص الفرق لصالح ليبيا إلى ثلاث نقاط 54-51، والربع الرابع كان متكافئا أضاف كل فريق 15 نقطة لتنتهي المباراة بفوز ليبيا 69-66.

انتصارات ودية لمنتخب ليبيا

سبق لمنتخب ليبيا الفوز في مباراتيه الوديتين السابقتين على فريق حلق الواد 67-55، وعلى الملعب النابلي بنتيجه عريضة 81-36.

يشار إلى أن منتخب ليبيا تنتظره مشاركة مرتقبة في بطولة المنتخبات العربية لكرة السلة أواخر ديسمبر المقبل.

منتخب ليبيا لكرة السلة يختتم معسكره الخارجي في تونس. (فيسبوك)

منتخب ليبيا لكرة السلة يختتم معسكره الخارجي في تونس. (فيسبوك)