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حساء الأرز واللحم

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 28 يناير 2024, 10:06 صباحا
حساء الأرز واللحم
نقدم حساء الأرز السهل والسريع للتدفئة في الشتاء (أرشيفية: الإنترنت)
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مع برودة الشتاء غالبا ما نبحث عن حساء يبعث فينا الدفء. ولتغيير الشوربات التي اعتدنا عليها، نقدم حساء الأرز السهل والسريع بمكونات بسيطة، إذ يتكون من لحمة وأرز وبقدونس. تعرفي على الطريقة معنا، وحضريها في أقل من 15 دقيقة، وذلك وفقا لموقع «شهية».

المكونات
كوب أرز مصري منقوع
ملعقتان كبيرتان بقدونس
بصلة مفرومة
نصف ملعقة طعام من معجون الطماطم
¼ كيلو لحمة مفرومة
ملح حسب الرغبة
ملعقة صغيرة فلفل أسود
4 أكواب ماء أو مرق دجاج
4 ملاعق كبيرة زيت

طريقة التحضير
- نحمي ملعقتين من الزيت في قدر عميق، ونضيف البصلة ورشة ملح، ونحرك حتى تذبل.

- نضيف اللحمة، ونقلبها في الزيت قليلا مع البصل، ثم نضيف الأرز فوق البصل ونقلب دقيقة، ثم نضيف المرق ومعجون الطماطم والفلفل، ونترك المكونات على نار عالية حتى تغلي، وينضج الأرز.

- نطفئ النار، ونضيف البقدونس، ونحرك المكونات.

- نسكب الشوربة في طبق التقديم، وبذلك تكون جاهزة.

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