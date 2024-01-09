مهلبية كاسترد وحليب

القاهرة - بوابة الوسط

مهلبية الكاسترد بالحليب من الحلويات الباردة سهلة التحضير والمحببة للصغار والكبار، كما يمكنك استخدامها في تزيين الكيك والحلويات، قدميها لعائلتك كحلى باردة، تعلمي الطريقة معنا وفقًا لموقع «شملولة».

المكونات

فانيلا سائلة.

2 ملعقة خلاصة اللوز.

4 صفار بيض.

1/2 كوب كريمة سائلة.

1/2 كوب سكر حسب الرغبة.

كوب حليب كامل الدسم.

طريقة التحضير

- اخلطي الكريمة وخلاصة اللوز على نار متوسطة حتى تبدأ بالغليان ثم أزيليها جانباً واتركيها لتبرد قليلاً.

- ثم قومي بضرب صفار البيض والفانيليا والسكر ثم أضيفي كمية قليلة من الكريمة المبردة قليلاً لخليط الصفار واخفقي جيداً وضعي مزيج الكريمة القليلة مع الصفار في القدر فوق باقي كمية الكريمة وحركي حتى تتجانس المكونات ويصبح المزيج ناعماً.

- وزعي الخليط في أكواب التقديم وضعي الأكواب في صينية بها القليل من الماء المغلي ثم أدخلي الصينية للفرن على حرارة 300 درجة لمدة 30 دقيقة.

- أزيلي الصينية من الفرن وأزيلي الأكواب من الماء واتركيها لتبرد لمدة 10 دقائق.

- غطي أكواب الكاسترد وضعيها في الثلاجة لمدة ساعتين على الأقل قبل التقديم.