كسكسي بالدجاج والجزر...

تعرفي معنا على طريقة تحضير الكسكسي الشهي مع الدجاج والجزر والكوسة، لتعديه في مطبخك، وتستمتعي بمذاقه الشهي في خطوات سهلة وسريعة، وذلك وفقا لموقع «شهية».
المكونات
3 ملاعق كبيرة زيت
½ كيلو صدور دجاج مقطعة
حبتا كوسا مقطعتان مكعبات
حبتا جزر مقطعتان مكعبات
ملعقة صغيرة ثوم
ملعقة كبيرة فلفل أسود
ملعقة كبيرة بابريكا
½ ملعقة صغيرة كبابا صيني (بهارات حلوة)
½ ملعقة صغيرة بهارات فراخ
ملعقتان كبيرتان صلصة طماطم، ويمكن استبدال ملعقة كبيرة كركم بها
ملعقة كبيرة ملح
¼ كوب ماء
كوب حمص مسلوق
مقادير الكسكسي
2 و½ كوب كسكسي ناشف
ملعقة صغيرة ملح
ملعقة كبيرة زيت
3 أكواب مرقة دجاج
طريقة التحضير
- في طنجرة يوضع الزيت حتى يسخن، ويضاف إليه الدجاج مع التقليب.
- تضاف الكوسا والجزر ويقلبان، ثم يضاف الثوم والبهارات، وآخر شيء الملح.
- تضاف بعد ذلك صلصة الطماطم أو الكركم ويقلب، ويضاف الماء حتى يغلى، ونخفض حرارة النار ونغطي الوعاء حتى نضوج الخضرة.
- ترفع الطنجرة من النار، ويضاف الخليط فوق الكسكسي الناضج.
- يوضع الكسكسي في وعاء، ويضاف الملح والزيت ومرقة الفراخ الساخنة، ويغطى ويترك خمس دقائق ويحرك بالشوكة، ثم يصب في طبق التقديم وعليه الخضراوات والحمص.
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