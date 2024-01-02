كسكسي بالدجاج والجزر

القاهرة - بوابة الوسط

تعرفي معنا على طريقة تحضير الكسكسي الشهي مع الدجاج والجزر والكوسة، لتعديه في مطبخك، وتستمتعي بمذاقه الشهي في خطوات سهلة وسريعة، وذلك وفقا لموقع «شهية».

المكونات

3 ملاعق كبيرة زيت

½ كيلو صدور دجاج مقطعة

حبتا كوسا مقطعتان مكعبات

حبتا جزر مقطعتان مكعبات

ملعقة صغيرة ثوم

ملعقة كبيرة فلفل أسود

ملعقة كبيرة بابريكا

½ ملعقة صغيرة كبابا صيني (بهارات حلوة)

½ ملعقة صغيرة بهارات فراخ

ملعقتان كبيرتان صلصة طماطم، ويمكن استبدال ملعقة كبيرة كركم بها

ملعقة كبيرة ملح

¼ كوب ماء

كوب حمص مسلوق

مقادير الكسكسي

2 و½ كوب كسكسي ناشف

ملعقة صغيرة ملح

ملعقة كبيرة زيت

3 أكواب مرقة دجاج

طريقة التحضير

- في طنجرة يوضع الزيت حتى يسخن، ويضاف إليه الدجاج مع التقليب.

- تضاف الكوسا والجزر ويقلبان، ثم يضاف الثوم والبهارات، وآخر شيء الملح.

- تضاف بعد ذلك صلصة الطماطم أو الكركم ويقلب، ويضاف الماء حتى يغلى، ونخفض حرارة النار ونغطي الوعاء حتى نضوج الخضرة.

- ترفع الطنجرة من النار، ويضاف الخليط فوق الكسكسي الناضج.

- يوضع الكسكسي في وعاء، ويضاف الملح والزيت ومرقة الفراخ الساخنة، ويغطى ويترك خمس دقائق ويحرك بالشوكة، ثم يصب في طبق التقديم وعليه الخضراوات والحمص.