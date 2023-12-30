بيكاتا الدجاج بالليمون

القاهرة - بوابة الوسط

طريقة تحضير بيكاتا الدجاج بصوص الليمون. حضريها وقدميها ساخنة بجانب الأرز أو الباستا بحسب رغبتك، وذلك وفقا لموقع «المطبخ».

المكونات

500 غرام صدر دجاج مقطع نصفين

ملح وفلفل

1/2 كوب كريمة طبخ

4 فصوص ثوم

1/4 كوب بصل أخضر مفروم

1/2 كوب دقيق

4 ملاعق زبدة

علبة إسباجيتي

3/4 كوب مرق دجاج

حبة عصير ليمونة

ملعقتا بقدونس مفروم

طريقة التحضير

- اسلقي المعكرونة وصفيها، ثم اتركيها جانبا.

- تبلي صدور الدجاج بالملح والفلفل الأسود، ثم غطي الدجاج بالدقيق.

- ذوبي ملعقتين من الزبدة في مقلاة واسعة على نار متوسطة، واضيفي الدجاج وقلبيه، حتى يصبح ذهبي اللون.

- ارفعي الدجاج من المقلاة، وضعيه بطبق، واتركيه جانبا.

- في المقلاة نفسها، ذوبي الملعقتين المتبقيتين من الزبدة، واضيفي البصل الأخضر، وقلبي لدقيقتين.

- اضيفي مرق الدجاج وعصير الليمون، واتركي المزيج حتى يغلي، وتقل كميته لخمس دقائق.

- اضيفي الكريمة، واتركي المزيج على النار لأربع دقائق أخرى، حتى تتكاثف الصلصة.

- اضيفي الدجاج المقلي للصلصة، واتركيه على النار لثلاث دقائق.

- ضعي الإسباجيتي في طبق التقديم، واسكبي الدجاج مع الصلصة فوقه، وانثري البقدونس على الوجه، وقدميه ساخنا.