بيكاتا الدجاج بالليمون...

طريقة تحضير بيكاتا الدجاج بصوص الليمون. حضريها وقدميها ساخنة بجانب الأرز أو الباستا بحسب رغبتك، وذلك وفقا لموقع «المطبخ».
المكونات
500 غرام صدر دجاج مقطع نصفين
ملح وفلفل
1/2 كوب كريمة طبخ
4 فصوص ثوم
1/4 كوب بصل أخضر مفروم
1/2 كوب دقيق
4 ملاعق زبدة
علبة إسباجيتي
3/4 كوب مرق دجاج
حبة عصير ليمونة
ملعقتا بقدونس مفروم
طريقة التحضير
- اسلقي المعكرونة وصفيها، ثم اتركيها جانبا.
- تبلي صدور الدجاج بالملح والفلفل الأسود، ثم غطي الدجاج بالدقيق.
- ذوبي ملعقتين من الزبدة في مقلاة واسعة على نار متوسطة، واضيفي الدجاج وقلبيه، حتى يصبح ذهبي اللون.
- ارفعي الدجاج من المقلاة، وضعيه بطبق، واتركيه جانبا.
- في المقلاة نفسها، ذوبي الملعقتين المتبقيتين من الزبدة، واضيفي البصل الأخضر، وقلبي لدقيقتين.
- اضيفي مرق الدجاج وعصير الليمون، واتركي المزيج حتى يغلي، وتقل كميته لخمس دقائق.
- اضيفي الكريمة، واتركي المزيج على النار لأربع دقائق أخرى، حتى تتكاثف الصلصة.
- اضيفي الدجاج المقلي للصلصة، واتركيه على النار لثلاث دقائق.
- ضعي الإسباجيتي في طبق التقديم، واسكبي الدجاج مع الصلصة فوقه، وانثري البقدونس على الوجه، وقدميه ساخنا.
تعليقات