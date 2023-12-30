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بيكاتا الدجاج بالليمون

القاهرة - بوابة الوسط السبت 30 ديسمبر 2023, 01:47 مساء
بيكاتا الدجاج بالليمون
طريقة تحضير بيكاتا الدجاج بصوص الليمون.. حضريها وقدميها ساخنة بجانب الأرز (أرشيفية: الإنترنت)
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طريقة تحضير بيكاتا الدجاج بصوص الليمون. حضريها وقدميها ساخنة بجانب الأرز أو الباستا بحسب رغبتك، وذلك وفقا لموقع «المطبخ».

المكونات
500 غرام صدر دجاج مقطع نصفين
ملح وفلفل
1/2 كوب كريمة طبخ
4 فصوص ثوم
1/4 كوب بصل أخضر مفروم
1/2 كوب دقيق
4 ملاعق زبدة
علبة إسباجيتي
3/4 كوب مرق دجاج
حبة عصير ليمونة
ملعقتا بقدونس مفروم

طريقة التحضير
- اسلقي المعكرونة وصفيها، ثم اتركيها جانبا.

- تبلي صدور الدجاج بالملح والفلفل الأسود، ثم غطي الدجاج بالدقيق.

- ذوبي ملعقتين من الزبدة في مقلاة واسعة على نار متوسطة، واضيفي الدجاج وقلبيه، حتى يصبح ذهبي اللون.

- ارفعي الدجاج من المقلاة، وضعيه بطبق، واتركيه جانبا.

- في المقلاة نفسها، ذوبي الملعقتين المتبقيتين من الزبدة، واضيفي البصل الأخضر، وقلبي لدقيقتين.

- اضيفي مرق الدجاج وعصير الليمون، واتركي المزيج حتى يغلي، وتقل كميته لخمس دقائق.

- اضيفي الكريمة، واتركي المزيج على النار لأربع دقائق أخرى، حتى تتكاثف الصلصة.

- اضيفي الدجاج المقلي للصلصة، واتركيه على النار لثلاث دقائق.

- ضعي الإسباجيتي في طبق التقديم، واسكبي الدجاج مع الصلصة فوقه، وانثري البقدونس على الوجه، وقدميه ساخنا.

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