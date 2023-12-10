بالفيديو.. البزار والموز لتصغير مسام الوجه

القاهرة - بوابة الوسط

نقدم لكي طريقة تحضير قناع منزلي من الموز والبزار، لتصغير مسام الوجه، وتوحيد لون البشرة وترطيبها. تعرفي على طريقة تحضيره معنا، واحرصي على تطبيقة لبشرة خالية من العيوب، وذلك وفقا لموقع «يوتيوب».

المكونات

نصف موزة صغيرة مستوية

نصف ملعقة كركم

ملعقة كبيرة من الحليب الزبادي

هذا الماسك يساعد في ترطيب البشرة، ويصغر المسام المفتحة، ويمنح البشرة نضارة وحيوية. كما أنه يحارب البكتيريا المسببة للبثور في الوجه.

طريقة التطبيق

اخلطي المكونات جيداً، وجربي الخلطة على يدك، للتأكد من عدم التحسس تجاه المكونات، ثم مدي المزيج على كامل الوجه، وذالك مرتين في الأسبوع، للحصول على أفضل النتائج.



https://youtu.be/9WCFxdndI-c?t=28