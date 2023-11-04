طريقة عمل فتة الخضار الشهية

القاهرة - بوابة الوسط

فتة الخضار المشوي طبخة مميزة من المطبخ اللبناني، وتقدم كنوع من المقبلات إلى جانب الأطباق الرئيسية، وتعد من الوصفات الخفيفة والمناسبة لرجيم مثالي وصحي. كما تعد من الأطعمة التي تحتوي على العديد من العناصر الغذائية والألياف النباتية التي تقي الإنسان من الأمراض، حسب موقع «بكرا».

المكونات

- رغيفان من الخبز الصغير المقطع مربعات والمحمص بالفرن

- نصف كيلو باذنجان مقطع مكعبات

- حبتان وسط من الكوسا مقطعة مكعبات

- جزرة وسط مقطعة مكعبات

- كوبان من زيت نباتي للقلي

لتحضير التتبيلة:

- ملعقتان كبيرتان من دبس الرمان

- عصير ليمون

- بقدونس مفروم

- نصف ملعقة صغيرة ملح

- نعناع مجفف

لتحضير صلصة اللبن:

- كوبان من اللبن

- ثلاثة أرباع كوب طحينة

- فصان من الثوم (مهروس)

- عصير ليمونة

- ربع ملعقة صغيرة ملح