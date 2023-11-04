طريقة عمل فتة الخضار الشهية...

فتة الخضار المشوي طبخة مميزة من المطبخ اللبناني، وتقدم كنوع من المقبلات إلى جانب الأطباق الرئيسية، وتعد من الوصفات الخفيفة والمناسبة لرجيم مثالي وصحي. كما تعد من الأطعمة التي تحتوي على العديد من العناصر الغذائية والألياف النباتية التي تقي الإنسان من الأمراض، حسب موقع «بكرا».
المكونات
- رغيفان من الخبز الصغير المقطع مربعات والمحمص بالفرن
- نصف كيلو باذنجان مقطع مكعبات
- حبتان وسط من الكوسا مقطعة مكعبات
- جزرة وسط مقطعة مكعبات
- كوبان من زيت نباتي للقلي
لتحضير التتبيلة:
- ملعقتان كبيرتان من دبس الرمان
- عصير ليمون
- بقدونس مفروم
- نصف ملعقة صغيرة ملح
- نعناع مجفف
لتحضير صلصة اللبن:
- كوبان من اللبن
- ثلاثة أرباع كوب طحينة
- فصان من الثوم (مهروس)
- عصير ليمونة
- ربع ملعقة صغيرة ملح
طريقة التحضير:
- نضع الزيت في المقلاة على نار متوسطة، ونضيف الباذنجان والكوسا والجزر، لقليها وتحميرها، ثم نضعها على مناديل المطبخ الورقية، للتخلص من الزيت الزائد.
- في وعاء آخر، نحضر التتبيلة بخلط دبس الرمان وعصير الليمون والبقدونس والملح والنعناع المجفف معا.
- نضيف الخضار المحمر للتتبيلة، ونقلب جيداً حتى تتشرب الخلطة.
- نحضر صلصة اللبن بوضع الطحينة في وعاء، ونضيف لها الثوم وعصير الليمون والملح، ونخلط جيداً، ثم نضيف اللبن، ونحرك حتى تتجانس المكونات معاً.
- في طبق التقديم، نضع طبقة من الخبز المحمص، وفوقه الخضار المقلي والمتبل، ثم نغطيه بصلصة اللبن، ونزين بحبات الرمان والبقدونس والمكسرات.
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