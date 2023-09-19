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فتة عدس حارة بالدجاج

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 19 سبتمبر 2023, 07:49 صباحا
فتة عدس حارة بالدجاج
طريقة سهلة لتحضير وجبة غذائية متكاملة من الدجاج والعدس (الإنترنت)
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حضري وجبة شهية وحارة ومتكاملة غذائيا من الدجاج والعدس الأصفر، وأضيفي إليها الهريسة لمذاق حار لذيذ، تعرفي على الطريقة معنا وفقا لموقع «شهية».

المكونات
عدس أصفر.
كمون.
فلفل أسود.
جزر.
بصل.
بطاطس.
ثوم.
صدور دجاج (مقطعة مكعبات صغيرة).
خبز بلدي.
ملح.
فلفل حار.
طماطم.
هريسة.
مرقة.
خل.
زيت.

طريقة التحضير
- يقطع الجزر والبطاطا والبصل ثم نسلقهم مع العدس ومرقة وكمون وملح وفلفل.

- تضاف صدور الدجاج إلى الحلة وتترك على النار حتى ينضج الدجاج ثم ترفع وتضاف الطماطم إلى الحلة مع الفلفل الحار ثم يحمر الخبز في زيت غزير ثم يرفع وتخلط الهريسة مع الخل والثوم وتضاف إلى الخبز المحمر.

- يرفع العدس ويضرب بالخلاط اليدوي ثم يرفع على النار مرة أخرى.

- يضاف إلى العدس قطع الدجاج المسلوقة. ويقدم العدس مع الدجاج والخبز والهريسة بالخل والثوم.

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