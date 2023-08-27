فتة جمبري بالحمص والحليب

القاهرة - بوابة الوسط

فتة الجمبري وصفة لذيذة وشهية، وتحضر بطريقة سهلة وسريعة يضاف لها الحليب والخبز المحمص. تعلميها معنا، واستمتعي بمذاقها الشهي وفوائد الجمبري المغذية وفقا لموقع «شهية».

المكونات

500 غرام جمبري منظف ومقشر

½ كوب حمص مسلوق

3 ملاعق كبيرة زيت نباتي

¼ ملعقة صغيرة: ملح - فلفل أسود - بابريكا - برش ليمون

2 رغيف خبز مقطع ومحمص

لتحضير صلصة الحليب:

4 أكواب حليب رايب

¼ كوب طحينة

4 ملاعق كبيرة عصير الليمون

2 فص ثوم مهروس

¼ ملعقة صغيرة ملح

2 ملعقة كبيرة للتزيين: بقدونس مفروم - مكسرات - زبدة

طريقة التحضير

- نضع الزيت في مقلاة على نار متوسطة، ونضيف الروبيان والملح والفلفل الأسود والبابريكا وبرش الليمون، ونقلب 5 دقائق، حتى يأخذ اللون الذهبي وينضج تماما، ثم نضع الحليب في وعاء كبير، ونضيف الطحينة والثوم المهروس وعصير الليمون والملح، ونخلط جيدا حتى تتجانس المكونات معا.

- نضع الخبز المحمص في طبق التقديم، ونضيف فوقه الحمص المسلوق، ثم نضيف صلصة الحليب المحضرة ونصف الروبيان المقلي على الوجه، ونزين بالبقدونس.

- في مقلاة صغيرة، نضع الزبدة وننتظر حتى تسخن، ثم نضيف المكسرات، ونقلب قليلا حتى تأخذ اللون الذهبي، ثم نسكب الزبدة والمكسرات على الوجه، وبذلك تكون فتة الجمبري جاهزة للتقديم.