فلافل سورية بالحمص

القاهرة - بوابة الوسط

على طريقة المطاعم، حضري الفلافل السورية بالحمص، مقلية ومقرمشة وشهية، لتقديمها مع سلطة الطحينة والخبز كفطور رائع، وذلك وفقا لموقع «المطبخ».

المكونات

ملعقة صغيرة: دقيق - ملح - كمون

1/2 ملعقة صغيرة كزبرة

2 ملعقة صغيرة عصير ليمون

1/2 كوب بقدونس مفروم

4 فصوص ثوم مهروس

حبة بصل مفروم ناعم

كوب حمص

1/4 ملعقة صغيرة بيكينغ صودا

طريقة التحضير

- انقعي الحمص في وعاء كبير بماء بارد 12 ساعة.

- صفى الحمص من الماء، واخلطيه بمحضرة الطعام مع البصل والبقدونس والثوم والدقيق وعصير الليمون والملح والكمون والكزبرة المطحونة والبيكينغ صودا، حتى يمتزج، ويصبح عجينا قابلا للتشكيل.

- ضعي المزيج في وعاء، وغطيه بالبلاستيك، واتركيه في الثلاجة ساعتين.

- سخني الزيت في مقلاة عميقة، وشكلي عجينة الفلافل دوائر، مع الحرص على تبليل يديك بالماء.

- اقلي الفلافل بالزيت الحار الغزير، حتى تتحمر، ثم صفيها على ورق المطبخ، وقدميها ساخنة إلى جانب الطحينة.