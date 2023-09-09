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فلافل سورية بالحمص

القاهرة - بوابة الوسط السبت 09 سبتمبر 2023, 08:55 صباحا
فلافل سورية بالحمص
طريقة سهلة وسريعة لتحضير الفلافل بالحمص كالمطاعم (الإنترنت)
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على طريقة المطاعم، حضري الفلافل السورية بالحمص، مقلية ومقرمشة وشهية، لتقديمها مع سلطة الطحينة والخبز كفطور رائع، وذلك وفقا لموقع «المطبخ».

المكونات
ملعقة صغيرة: دقيق - ملح - كمون
1/2 ملعقة صغيرة كزبرة
2 ملعقة صغيرة عصير ليمون
1/2 كوب بقدونس مفروم
4 فصوص ثوم مهروس
حبة بصل مفروم ناعم
كوب حمص
1/4 ملعقة صغيرة بيكينغ صودا

طريقة التحضير
- انقعي الحمص في وعاء كبير بماء بارد 12 ساعة.

- صفى الحمص من الماء، واخلطيه بمحضرة الطعام مع البصل والبقدونس والثوم والدقيق وعصير الليمون والملح والكمون والكزبرة المطحونة والبيكينغ صودا، حتى يمتزج، ويصبح عجينا قابلا للتشكيل.

- ضعي المزيج في وعاء، وغطيه بالبلاستيك، واتركيه في الثلاجة ساعتين.

- سخني الزيت في مقلاة عميقة، وشكلي عجينة الفلافل دوائر، مع الحرص على تبليل يديك بالماء.

- اقلي الفلافل بالزيت الحار الغزير، حتى تتحمر، ثم صفيها على ورق المطبخ، وقدميها ساخنة إلى جانب الطحينة.

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