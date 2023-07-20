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صينية أرز بالجبن والدجاج

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 20 يوليو 2023, 09:58 صباحا
صينية أرز بالجبن والدجاج
صينية أرز بالجبن والدجاج. (أرشيفية: الإنترنت)
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اخترنا لكِ اليوم طريقة تحضير صينية الأرز بالجبن والدجاج، لتعديها في مطبخك والاستمتاع بمذاقها الشهي مع أفراد أسرتك كوجبة غداء متكاملة، وفقا لموقع «أطيب طبخة».

المكونات
- 3 فصوص ثوم مهروس.
- 3 بيضات (طازجة).
- ملعقتان كبيرتان زبد.
- كوبان أرز عادي (مسلوق).
- كوب كريمة لبّاني.
- بصلة مفرومة.
- كوب جبنة موزريلا.
- ملعقة صغيرة بابريكا.
- ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون.
- كوب بروكلى (مسلوق).

- تشيلي فرايز بالدجاج
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- حبة بصل.
- فلفل أصفر حلو (مقطع صغير).
- فلفل أحمر حلو (مقطع صغير).
- نصف كيلو صدور دجاج مخلية (مقطعة).
- نصف كوب جبنة.
- نصف معلقة صغيرة ملح.
- نصف كوب جبنة فيتا.
- نصف كوب لبن كامل الدسم.

طريقة التحضير
- في وعاء على النار نضع الزبد والبصل ونشوحه قليلاً ثم نضيف الثوم ونقلب جيدًا، ثم نضيف قطع الدجاج وتشوح حتى تحمر.
- نضيف البروكلى والفلفل الألوان ونقلب جيدًا ثم يرفع الوعاء من على النار ويترك جانبًا.
- فى وعاء آخر نضع الحليب والكريمة والبيض ويخلطوا جيدا.

- دجاج حار بالجبنة الموتزاريلا
- برجر دجاج مشوي بسعرات حرارية قليلة

- نضيف الخضر وقطع الدجاج ونقلب، ثم نضيف جميع الجبن ما عدا الموتزاريلا ويتبل بالمزيج بالملح والفلفل ونقلب جيدًا ثم نضيف الأرز ونقلب جيدًا.
- يوضع الخليط فى صينية وترش الموتزاريلا على الوجه ويوضع في فرن على درجة حرارة 200 لمدة نصف ساعة أو لحين النضج واكتساب لون ذهبي ويصبح جاهزًا للتقديم.

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