صينية أرز بالجبن والدجاج

القاهرة - بوابة الوسط

اخترنا لكِ اليوم طريقة تحضير صينية الأرز بالجبن والدجاج، لتعديها في مطبخك والاستمتاع بمذاقها الشهي مع أفراد أسرتك كوجبة غداء متكاملة، وفقا لموقع «أطيب طبخة».

المكونات

- 3 فصوص ثوم مهروس.

- 3 بيضات (طازجة).

- ملعقتان كبيرتان زبد.

- كوبان أرز عادي (مسلوق).

- كوب كريمة لبّاني.

- بصلة مفرومة.

- كوب جبنة موزريلا.

- ملعقة صغيرة بابريكا.

- ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون.

- كوب بروكلى (مسلوق).

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- حبة بصل.

- فلفل أصفر حلو (مقطع صغير).

- فلفل أحمر حلو (مقطع صغير).

- نصف كيلو صدور دجاج مخلية (مقطعة).

- نصف كوب جبنة.

- نصف معلقة صغيرة ملح.

- نصف كوب جبنة فيتا.

- نصف كوب لبن كامل الدسم.

طريقة التحضير

- في وعاء على النار نضع الزبد والبصل ونشوحه قليلاً ثم نضيف الثوم ونقلب جيدًا، ثم نضيف قطع الدجاج وتشوح حتى تحمر.

- نضيف البروكلى والفلفل الألوان ونقلب جيدًا ثم يرفع الوعاء من على النار ويترك جانبًا.

- فى وعاء آخر نضع الحليب والكريمة والبيض ويخلطوا جيدا.

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- نضيف الخضر وقطع الدجاج ونقلب، ثم نضيف جميع الجبن ما عدا الموتزاريلا ويتبل بالمزيج بالملح والفلفل ونقلب جيدًا ثم نضيف الأرز ونقلب جيدًا.

- يوضع الخليط فى صينية وترش الموتزاريلا على الوجه ويوضع في فرن على درجة حرارة 200 لمدة نصف ساعة أو لحين النضج واكتساب لون ذهبي ويصبح جاهزًا للتقديم.