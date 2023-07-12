حساء الدجاج بالكريمة والجزر

القاهرة - بوابة الوسط

طريقة سهلة وسريعة لتحضير حساء صحي ومغذٍ من حساء الدجاج مع الجزر، تعلميه معنا وأعديه في مطبخك بسهولة وفقا لموقع «شملولة».

المكونات

- 5 أكواب ونصف ماء.

- مغلف ماجي حساء الدجاج.

- جزرة متوسطة الحجم .

- حبة بطاطا صغيرة.

- رشة من فلفل أسود مطحون.

- ربع كوب كريمة سائلة طازجة.

- ملعقة كبيرة بقدونس طازج مفروم للزينة.