حساء الدجاج بالكريمة والجزر...

طريقة سهلة وسريعة لتحضير حساء صحي ومغذٍ من حساء الدجاج مع الجزر، تعلميه معنا وأعديه في مطبخك بسهولة وفقا لموقع «شملولة».
المكونات
- 5 أكواب ونصف ماء.
- مغلف ماجي حساء الدجاج.
- جزرة متوسطة الحجم .
- حبة بطاطا صغيرة.
- رشة من فلفل أسود مطحون.
- ربع كوب كريمة سائلة طازجة.
- ملعقة كبيرة بقدونس طازج مفروم للزينة.
طريقة التحضير
- يضاف الماء ومكعبا حساء الدجاج إلى قدر كبيرة. يغلى المزيج مع التحريك المستمر، ثم يضاف الجزر والبطاطا والفلفل الأسود.
- يترك على نار هادئة لمدة 15 دقيقة، أو حتى ينضج الخضار وتهرس المكونات حتى تصبح ناعمة باستخدام يد الخلاط أو خلاط المطبخ.
- تضاف الكريمة السائلة إلى الشوربة، وتخلط ثم تزين بالبقدونس المفروم وتصبح جاهزة للتقديم.
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