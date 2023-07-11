برجر دجاج مشوي بسعرات حرارية قليلة...

تعلمي معنا طريقة تحضير برجر الدجاج المشوي بطريقة صحية ذات سعرات حرارية منخفضة عن الجاهز، وبمكونات مضمونة. تعلمي الطريقة معنا وفقا لموقع «شملولة».
المكونات
500 غرام صدور دجاج مفروم
2 حبة بيض
1/2 كوب بقسماط
فلفل أحمر حار بودر
ملح
طريقة التحضير
- في وعاء عميق، اخلطي كل المكونات جيدا.
- شكلي مكونات البرجر دوائر، وضعيها في صينية، واحفظيها في الفريزر ربع ساعة.
- ضعيها في الفرن مغلفة بورقة زبدة، ومدهونة بالقليل من الزيت على درجة حرارة 180 مئوية حتي التسوية.
- قدمي البرجر ساخنا إلى جانب خبز الكيزر والصوص المفضل لك.
تعليقات