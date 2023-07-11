برجر دجاج مشوي بسعرات حرارية قليلة

القاهرة - بوابة الوسط

تعلمي معنا طريقة تحضير برجر الدجاج المشوي بطريقة صحية ذات سعرات حرارية منخفضة عن الجاهز، وبمكونات مضمونة. تعلمي الطريقة معنا وفقا لموقع «شملولة».

المكونات

500 غرام صدور دجاج مفروم

2 حبة بيض

1/2 كوب بقسماط

فلفل أحمر حار بودر

ملح