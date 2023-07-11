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برياني بالدجاج من المطبخ السعودي

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 11 يوليو 2023, 09:43 صباحا
برياني بالدجاج من المطبخ السعودي
من المطبخ السعودي اخترنا لكِ أسهل طريقة لتحضير الأرز البريانى بالدجاج.(الإنترنت)
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من المطبخ السعودي اخترنا لكِ أسهل طريقة لتحضير الأرز البريانى بالدجاج، جربيه وقدميه لعائلتك من صنع يديك وذلك وفقا لموقع «الوصفة».
المكونات
- 2 كوب أرز.
- حبة جزر مبشورة بشكلٍ ناعم.
- 4 فصوص ثوم مدقوق.
- 3/4 كوب زبادي.
- 1/4 ملعقة كبيرة قرفة مطحونة.
- 1/4 ملعقة كبيرة بهارات برياني.
- ماء حسب الرغبة.
- 4 ملاعق صغيرة زبيب أسود.
- 1/4 ملعقة كبيرة زنجبيل.
- رأس ونصف بصل مفروم.
- 1/4 ملعقة كبيرة كمون.
- 1/4 ملعقة كبيرة زعفران مذاب في ربع كوب ماء ساخن.
- 1/4 ملعقة كبيرة فلفل أسود.
- 1/4 ملعقة كبيرة حبهان.
- 3 ملاعق صغيرة زيت نباتي
- 1/4 ملعقة كبيرة كركم.
- مكعبان مرق دجاج.
شيش طاووق بالليمون

طريقة التحضير
- ضعي الدجاج في قدر على النار واغمريه بالماء واتركيه حتى يُسلق وأضفي مكعبات المرق إلى الدجاج واتركيه مدة 30 دقيقه حتى ينضج.
- أزيلي الدجاج من الوعاء واحتفظي بماء السلق ضعي الأرز في قدر على النار وأضيفي ثلاثة أكواب من الماء ونتركه حتى يسلق لمدة 10 دقائق.
- نضع الزيت في قدر على النار ونسخنه ثم نضيف الثوم والبصل ونقلبهما ونضيف الزبيب والجزر والدجاج ونحركهم.
- بعد ذلك نضع الزنجبيل في وعاء ونضيف الزبادي والقرفة وبهارات البرياني والكمون والفلفل الأسود والكركم والحبهان، ثم نضيف الخليط إلى مزيج الدجاج، ثم نضيف الأرز ومزيج الزعفران ونقلبهم، ثم نتركهم مدة نصف ساعة حتى تنضج المكونات جميعها.
- نضع الأرز في طبق التقديم ونضيف الدجاج فوقه ثم نقدمه.

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