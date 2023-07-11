برياني بالدجاج من المطبخ السعودي

القاهرة - بوابة الوسط

من المطبخ السعودي اخترنا لكِ أسهل طريقة لتحضير الأرز البريانى بالدجاج، جربيه وقدميه لعائلتك من صنع يديك وذلك وفقا لموقع «الوصفة».

المكونات

- 2 كوب أرز.

- حبة جزر مبشورة بشكلٍ ناعم.

- 4 فصوص ثوم مدقوق.

- 3/4 كوب زبادي.

- 1/4 ملعقة كبيرة قرفة مطحونة.

- 1/4 ملعقة كبيرة بهارات برياني.

- ماء حسب الرغبة.

- 4 ملاعق صغيرة زبيب أسود.

- 1/4 ملعقة كبيرة زنجبيل.

- رأس ونصف بصل مفروم.

- 1/4 ملعقة كبيرة كمون.

- 1/4 ملعقة كبيرة زعفران مذاب في ربع كوب ماء ساخن.

- 1/4 ملعقة كبيرة فلفل أسود.

- 1/4 ملعقة كبيرة حبهان.

- 3 ملاعق صغيرة زيت نباتي

- 1/4 ملعقة كبيرة كركم.

- مكعبان مرق دجاج.

شيش طاووق بالليمون