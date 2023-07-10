شيش طاووق بالليمون

القاهرة - بوابة الوسط

شيش طاووق بصوص الليمون وصفة مميزة تُحضَّر بسهولة من صدور الدجاج المقطعة والمتبلة بصوص الليمون المحضر من عصير وبرش الليمون والبهارات مشوي بالفرن لذيذ وشهي تعلميه معنا بسهولة وفقًا لموقع «شهية».