شيش طاووق بالليمون...

شيش طاووق بصوص الليمون وصفة مميزة تُحضَّر بسهولة من صدور الدجاج المقطعة والمتبلة بصوص الليمون المحضر من عصير وبرش الليمون والبهارات مشوي بالفرن لذيذ وشهي تعلميه معنا بسهولة وفقًا لموقع «شهية».
المكونات:
كيلوغرام صدر دجاج مقطع مكعبات
ثلاثة أرباع كوب زيت نباتي
ملعقتان كبيرتان عصير ليمون
ثلاثة أرباع ملعقة كبيرة ثوم مهروس
ملعقة صغيرة: برش ليمون - ملح - فلفل أسود - بابريكا بهارات دجاج
لتحضير صوص الليمون:
ربع كوب عصير ليمون
كوب ماء
50 غرام زبدة
ملعقتان من الدقيق
ثلاثة أرباع ملاعق كبيرة برش ليمون
ملعقة صغيرة ثوم مهروس
ربع ملعقة صغيرة: ملح - فلفل أسود - كركم
سينابون اللحم
طريقة التحضير
- لتحضير الشيش نضع الزيت في وعاء ونضيف برش ليمون وعصير الليمون والملح والبهارات التي ذكرناها والثوم المهروس ثم نحرك ونضيف قطع الدجاج ونقلب جيدًا ثم نغطيها ونتركها لمدة 30 دقيقة في الثلاجة.
- ثم ندهن صينية بالزيت ونفردها فيها وندخلها الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة 35 دقيقة حتى تمام الاستواء ويصبح اللون ذهبيًا.
- في هذه الأثناء نحضر صوص الليمون حيث نضع الزبدة في وعاء على نار متوسطة ثم نضيف عليها الثوم المهروس وبرش الليمون نقلب ونتركها لمدة 3 دقائق ثم نضيف عصير الليمون والملح والفلفل والكركم ونحركها.
- ثم نضع الدقيق في كوب الماء ونحرك ثم نضيفها على الخليط ونحرك حتى نحصل على قوام ثخين قليلاً بعدها نرفعها عن النار ونخرج الشيش طاووق من الفرن بعد أن نضج ونضع الصوص عليه ليتشرب به ثم ننقلهاعلى طبق التقديم ونزينها بشرائح الليمون ويصبح جاهزًا للتقديم.
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