  • Alwasat News
Atwasat

شيش طاووق بالليمون

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 10 يوليو 2023, 11:20 صباحا
شيش طاووق بالليمون
شيش طاووق بصوص الليمون وصفة مميزة تُحضَّر بسهولة من صدور الدجاج (الإنترنت)
alwasat radio

شيش طاووق بصوص الليمون وصفة مميزة تُحضَّر بسهولة من صدور الدجاج المقطعة والمتبلة بصوص الليمون المحضر من عصير وبرش الليمون والبهارات مشوي بالفرن لذيذ وشهي تعلميه معنا بسهولة وفقًا لموقع «شهية».

المكونات:
كيلوغرام صدر دجاج مقطع مكعبات
ثلاثة أرباع كوب زيت نباتي
ملعقتان كبيرتان عصير ليمون
ثلاثة أرباع ملعقة كبيرة ثوم مهروس
ملعقة صغيرة: برش ليمون - ملح - فلفل أسود - بابريكا بهارات دجاج
لتحضير صوص الليمون:
ربع كوب عصير ليمون
كوب ماء
50 غرام زبدة
ملعقتان من الدقيق
ثلاثة أرباع ملاعق كبيرة برش ليمون
ملعقة صغيرة ثوم مهروس
ربع ملعقة صغيرة: ملح - فلفل أسود - كركم
سينابون اللحم
طريقة التحضير
- لتحضير الشيش نضع الزيت في وعاء ونضيف برش ليمون وعصير الليمون والملح والبهارات التي ذكرناها والثوم المهروس ثم نحرك ونضيف قطع الدجاج ونقلب جيدًا ثم نغطيها ونتركها لمدة 30 دقيقة في الثلاجة.
- ثم ندهن صينية بالزيت ونفردها فيها وندخلها الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة 35 دقيقة حتى تمام الاستواء ويصبح اللون ذهبيًا.
- في هذه الأثناء نحضر صوص الليمون حيث نضع الزبدة في وعاء على نار متوسطة ثم نضيف عليها الثوم المهروس وبرش الليمون نقلب ونتركها لمدة 3 دقائق ثم نضيف عصير الليمون والملح والفلفل والكركم ونحركها.
- ثم نضع الدقيق في كوب الماء ونحرك ثم نضيفها على الخليط ونحرك حتى نحصل على قوام ثخين قليلاً بعدها نرفعها عن النار ونخرج الشيش طاووق من الفرن بعد أن نضج ونضع الصوص عليه ليتشرب به ثم ننقلهاعلى طبق التقديم ونزينها بشرائح الليمون ويصبح جاهزًا للتقديم.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شاهد.. أمطار وفيضانات تضرب ولاية نيويورك الأميركية والسلطات تعلن حالة طوارئ

شاهد.. أمطار وفيضانات تضرب ولاية نيويورك الأميركية والسلطات تعلن حالة طوارئ
شاهد..«ڤار استوديو» يناقش الحالات التحكيمية في الجولة الرابعة من سداسي التتويج

شاهد..«ڤار استوديو» يناقش الحالات التحكيمية في الجولة الرابعة من سداسي التتويج
شاهد الأهداف.. فوز الأهلي طرابلس والأهلي بنغازي بسداسي التتويج يؤجل حسم لقب الدوري الليبي

شاهد الأهداف.. فوز الأهلي طرابلس والأهلي بنغازي بسداسي التتويج يؤجل حسم لقب ...
بنغازي تستضيف الدورة الثانية للمهرجان العربي الدولي للمسرح الجامعي 15 يوليو

بنغازي تستضيف الدورة الثانية للمهرجان العربي الدولي للمسرح الجامعي 15 يوليو
الأمم المتحدة تحذر: السودان على «حافة حرب أهلية شاملة»

الأمم المتحدة تحذر: السودان على «حافة حرب أهلية شاملة»
لاغارد: النساء مصدر «إثراء» للاقتصاد وآمل توظيف مزيد من الخبيرات في المجال

لاغارد: النساء مصدر «إثراء» للاقتصاد وآمل توظيف مزيد من الخبيرات في المجال
مؤسسة الوسط تصدر بيانًا بشأن منعها من إذاعة مباريات الدوري الليبي

مؤسسة الوسط تصدر بيانًا بشأن منعها من إذاعة مباريات الدوري الليبي
انتهت قناة الوسط (Wtv) تنقل مباراة الأهلي بنغازي والهلال في دور سداسي التتويج

انتهت قناة الوسط (Wtv) تنقل مباراة الأهلي بنغازي والهلال في دور سداسي التتويج
انتهت عبر قناة الوسط (Wtv) تنقل مباراة الأهلي طرابلس وأبوسليم في دور سداسي التتويج

انتهت عبر قناة الوسط (Wtv) تنقل مباراة الأهلي طرابلس وأبوسليم في دور سداسي ...
كاركاتير خيري - عقيلة صالح وخالد المشري

كاركاتير خيري - عقيلة صالح وخالد المشري
دخول قانونين مثيرين للجدل أصدرهما صرب البوسنة حيز التنفيذ

دخول قانونين مثيرين للجدل أصدرهما صرب البوسنة حيز التنفيذ
شاهد.. «الاستوديو التحليلي» عبر قناة الوسط «Wtv» للجولة الرابعة من «دورينا»

شاهد.. «الاستوديو التحليلي» عبر قناة الوسط «Wtv» للجولة الرابعة من «دورينا»
فضية وحيدة لليبيا وصدارة للجزائر حتى اليوم الرابع في دورة الألعاب العربية

فضية وحيدة لليبيا وصدارة للجزائر حتى اليوم الرابع في دورة الألعاب العربية
أنس الشبلي يُكمل مثلث الليبيين في الدوري الكويتي بالانتقال للجهراء

أنس الشبلي يُكمل مثلث الليبيين في الدوري الكويتي بالانتقال للجهراء
«ثريدز» يجذب 70 مليون مشترك خلال أيام.. وماسك يهدد بتحرك قضائي

«ثريدز» يجذب 70 مليون مشترك خلال أيام.. وماسك يهدد بتحرك قضائي
هولندا تعيد 500 قطعة أثرية منهوبة لإندونيسيا وسريلانكا

هولندا تعيد 500 قطعة أثرية منهوبة لإندونيسيا وسريلانكا
شاهد.. سلة الأهلي بنغازي تنتصر على الأهلي طرابلس في رباعي التتويج

شاهد.. سلة الأهلي بنغازي تنتصر على الأهلي طرابلس في رباعي التتويج
مسيرة سلام في البوسنة إحياء لذكرى مجزرة سريبرينيتشا «شاهد»

مسيرة سلام في البوسنة إحياء لذكرى مجزرة سريبرينيتشا «شاهد»
 المزيد من كوجينة

تعليقات

عناوين ذات صلة
كص اللحم العراقي
كص اللحم العراقي
حلى الباي التونسية بالخبز والمكسرات
حلى الباي التونسية بالخبز والمكسرات
كريب تركي بالفلفل والبصل
كريب تركي بالفلفل والبصل
ناجتس بالبارميزان
ناجتس بالبارميزان
سلاش الأناناس المثلج
سلاش الأناناس المثلج
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
أوزي بلحم الغنم في عيد الأضحى
أوزي بلحم الغنم في عيد الأضحى...
ورقة لحمة بالخضروات لعيد الأضحى
ورقة لحمة بالخضروات لعيد الأضحى...
فتة السمك
فتة السمك...
طاجين عكاوي بالبصل لعيد الأضحى
طاجين عكاوي بالبصل لعيد الأضحى...
صفائح اللحم السورية لعيد الأضحى
صفائح اللحم السورية لعيد الأضحى...
المزيد
شيش طاووق بالليمون
شيش طاووق بالليمون...
قهوة تركي بالحليب
قهوة تركي بالحليب...
سلطة باذنجان بالتوست والزيتون
سلطة باذنجان بالتوست والزيتون...
سلاش الأناناس المثلج
سلاش الأناناس المثلج...
ناجتس بالبارميزان
ناجتس بالبارميزان...
المزيد