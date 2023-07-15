على طريقة المطاعم السريعة حضري تشيلي فرايز بالدجاج وصوص الجبن الشيدر، واستمتعي بطعم لا يقاوم وفقا لموقع «شملولة».
المكونات
500 جرام صدور دجاج مفروم
2 حبة بطاطا مقطعة أصابع
ملح وفلفل
بصلة مفرومة
1/4 كوب جبن شيدر مبشور
ملعقة صوص حار
ملعقة كاتشب
ملعقة كبيرة زيت نباتي
ملعقة صغيرة بابريكا
ملعقة صغيرة زعتر
ملعقة كبيرة صلصة طماطم
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طريقة التحضير
- في قدر على النار سخني الزيت، وشوحي فيه البصل، وقلبي جيدا، ثم ضعي البابريكا والزعتر والفلفل الأسود، وقلبي جيدا.
- اضيفي الدجاج المفروم، وقلبي واتركيه 5 دقائق على النار، وبعد ذلك اضيفى الكاتشب وصلصة الطماطم والصوص الحار والملح، وقلبي جيدا، واتركيه على نار هادئة، حتى ينضج الدجاج.
- اقلي البطاطا في زيت ساخن وغزير، وضعي البطاطا في وعاء بايركس أولا، ثم ضعي خليط الدجاج، وانثري الجبن الشيدر المبشور فوقه، وضعيه في فرن ساخن، حتي يذوب الجبن الشيدر.
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