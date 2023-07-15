تشيلي فرايز بالدجاج

القاهرة - بوابة الوسط

على طريقة المطاعم السريعة حضري تشيلي فرايز بالدجاج وصوص الجبن الشيدر، واستمتعي بطعم لا يقاوم وفقا لموقع «شملولة».

المكونات

500 جرام صدور دجاج مفروم

2 حبة بطاطا مقطعة أصابع

ملح وفلفل

بصلة مفرومة

1/4 كوب جبن شيدر مبشور

ملعقة صوص حار

ملعقة كاتشب

ملعقة كبيرة زيت نباتي

ملعقة صغيرة بابريكا

ملعقة صغيرة زعتر

ملعقة كبيرة صلصة طماطم

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