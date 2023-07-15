  • Alwasat News
Atwasat

تشيلي فرايز بالدجاج

القاهرة - بوابة الوسط السبت 15 يوليو 2023, 01:10 مساء
تشيلي فرايز بالدجاج
على طريقة المطاعم السريعة حضري تشيلي فرايز بالدجاج وصوص الجبن الشيدر (الإنترنت)
alwasat radio

على طريقة المطاعم السريعة حضري تشيلي فرايز بالدجاج وصوص الجبن الشيدر، واستمتعي بطعم لا يقاوم وفقا لموقع «شملولة».
المكونات
500 جرام صدور دجاج مفروم
2 حبة بطاطا مقطعة أصابع
ملح وفلفل
بصلة مفرومة
1/4 كوب جبن شيدر مبشور
ملعقة صوص حار
ملعقة كاتشب
ملعقة كبيرة زيت نباتي
ملعقة صغيرة بابريكا
ملعقة صغيرة زعتر
ملعقة كبيرة صلصة طماطم
جلاش بالمهلبية في خطوات سهلة وسريعة

طريقة التحضير
- في قدر على النار سخني الزيت، وشوحي فيه البصل، وقلبي جيدا، ثم ضعي البابريكا والزعتر والفلفل الأسود، وقلبي جيدا.
- اضيفي الدجاج المفروم، وقلبي واتركيه 5 دقائق على النار، وبعد ذلك اضيفى الكاتشب وصلصة الطماطم والصوص الحار والملح، وقلبي جيدا، واتركيه على نار هادئة، حتى ينضج الدجاج.
- اقلي البطاطا في زيت ساخن وغزير، وضعي البطاطا في وعاء بايركس أولا، ثم ضعي خليط الدجاج، وانثري الجبن الشيدر المبشور فوقه، وضعيه في فرن ساخن، حتي يذوب الجبن الشيدر.
حساء الدجاج بالكريمة والجزر

 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الجزائر في صدارة ميداليات الدورة العربية بـ253.. وليبيا الـ14

الجزائر في صدارة ميداليات الدورة العربية بـ253.. وليبيا الـ14
بسبب الانشغال في «السداسي».. تأجيل ملف مدرب المنتخب واتجاه للأجنبي بعد تجربة بطاو

بسبب الانشغال في «السداسي».. تأجيل ملف مدرب المنتخب واتجاه للأجنبي بعد تجربة ...
كاريكاتير خيري - الأزمة السياسية في ليبيا!

كاريكاتير خيري - الأزمة السياسية في ليبيا!
مواجهة نارية بين ألكاراس وديوكوفيتش في نهائي ويمبلدون

مواجهة نارية بين ألكاراس وديوكوفيتش في نهائي ويمبلدون
بعد أحداث سداسي التتويج في تونس.. نادي السويحلي يطالب برحيل مسيّري المنظومة الكروية

بعد أحداث سداسي التتويج في تونس.. نادي السويحلي يطالب برحيل مسيّري المنظومة ...
الفنانة الشاعرة السعودية حميدة السنان

الفنانة الشاعرة السعودية حميدة السنان
السنوسي الهادي ينضم إلى صفوف نادي الإمارات

السنوسي الهادي ينضم إلى صفوف نادي الإمارات
الاتحاد الأوروبي يعاقب برشلونة ومانشستر يونايتد لخرقهما قواعد اللعب المالي النظيف

الاتحاد الأوروبي يعاقب برشلونة ومانشستر يونايتد لخرقهما قواعد اللعب المالي ...
بايرن ميونخ يعتزم التخلص من ساديو مانيه

بايرن ميونخ يعتزم التخلص من ساديو مانيه
قصة القنبلة الذرية على طريقة كريستوفر نولان في «أوبنهايمر»

قصة القنبلة الذرية على طريقة كريستوفر نولان في «أوبنهايمر»
فيديو.. فيصل بادي: الأهلي بنغازي لم ينسحب.. وليس من حق اتحاد الكرة تتويج الأهلي طرابلس بالدوري

فيديو.. فيصل بادي: الأهلي بنغازي لم ينسحب.. وليس من حق اتحاد الكرة تتويج الأهلي ...
الشلماني يوقف فيصل بادي ويحيله للتحقيق على خلفية أزمة سداسي التتويج

الشلماني يوقف فيصل بادي ويحيله للتحقيق على خلفية أزمة سداسي التتويج
تحذير دولي: مكون مهم في صناعة المشروبات الغازية قد يسبب السرطان

تحذير دولي: مكون مهم في صناعة المشروبات الغازية قد يسبب السرطان
ريم الدبري: هانيبال القذافي بين الحياة والموت

ريم الدبري: هانيبال القذافي بين الحياة والموت
الأهلي بنغازي يرفع أزمة سداسي التتويج لـ«فيفا» و«كاف» ويعتبر بطولة الدوري «معلقة»

الأهلي بنغازي يرفع أزمة سداسي التتويج لـ«فيفا» و«كاف» ويعتبر بطولة الدوري ...
بوتين يكشف تفاصيل عرضه على قائد «فاغنر».. والأخير يرفضه

بوتين يكشف تفاصيل عرضه على قائد «فاغنر».. والأخير يرفضه
مجلس النواب الروس يقرون قانونا يحظر التحول الجنسي

مجلس النواب الروس يقرون قانونا يحظر التحول الجنسي
حلى التراميسو بحشوة التمر

حلى التراميسو بحشوة التمر
 المزيد من كوجينة

تعليقات

عناوين ذات صلة
أرز بالخلطة واللحم من المطبخ الليبي
أرز بالخلطة واللحم من المطبخ الليبي
بسكويت اللوز
بسكويت اللوز
حلى التراميسو بحشوة التمر
حلى التراميسو بحشوة التمر
كيك الموز بالشوفان
كيك الموز بالشوفان
تاكو الجمبري
تاكو الجمبري
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
ورقة لحمة بالخضروات لعيد الأضحى
ورقة لحمة بالخضروات لعيد الأضحى...
أرز بالخلطة واللحم من المطبخ الليبي
أرز بالخلطة واللحم من المطبخ الليبي...
كتف ضأن مشوى في الفرن لعيد الأضحى
كتف ضأن مشوى في الفرن لعيد الأضحى...
مهلبية الكراميل السريعة
مهلبية الكراميل السريعة...
خلية النحل بالكفتة
خلية النحل بالكفتة...
المزيد
عصير برتقال بالتوت
عصير برتقال بالتوت...
تشيلي فرايز بالدجاج
تشيلي فرايز بالدجاج...
أرز بالحمص من المطبخ اللبناني
أرز بالحمص من المطبخ اللبناني...
تاكو الجمبري
تاكو الجمبري...
كيك الموز بالشوفان
كيك الموز بالشوفان...
المزيد