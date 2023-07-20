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دجاج حار بالجبنة الموتزاريلا

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 20 يوليو 2023, 09:21 صباحا
دجاج حار بالجبنة الموتزاريلا
دجاج حار بالجبنة الموتزاريلا. (أرشيفية: الإنترنت)
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تعرفي معنا اليوم إلى طريقة تحضير الدجاج الحار مع الجبن وأعديه في مطبخكِ في خطوات سهلة وسريعة وفقًا لموقع «فتافيت».

المكونات
400 غرام صدر دجاج، مقطع إلى مكعبات.
ملعقة كبيرة رقائق الشطة الحارة.
ملعقتان كبيرتان معجون الهريسة.
ملعقة كبيرة صوص الصويا.
3 ملاعق كبيرة زيت الذرة.
ملح وفلفل أسود، حسب الرغبة.
1/3 كوب عسل.
4 فصوص ثوم، مفروم.
ملعقتان صغيرتان زنجبيل، مفروم 1 قطع.
جبن موتزاريلا.
بصلة خضراء مفرومة للتزيين.

طريقة التحضير
- تخلط رقائق الفلفل الحارة ومعجون الهريسة وصوص الصويا و2 ملعقة كبيرة زيت والملح والفلفل الأسود والعسل والثوم والزنجبيل في وعاء.
- يضاف الدجاج ويخلط جيدًا لينقع لـ3 ساعات ويسخن الزيت في قدر، يطبخ الدجاج المنقوع.
- يغطى القدر ويطبخ الدجاج على نار متوسطة إلى عالية لـ10 دقائق.

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- يرفع الغطاء، يحرك وينقل الدجاج إلى مقلاة حديد، ثم يرش الجبن على الوجه.
- يغطى الدجاج ويطبخ لـ10 دقائق أخرى، حتى ينضج الدجاج بشكل كامل.
-في فرن مسخن، يشوى الدجاج بشواية الفرن حتى ينضج ويذوب الجبن ويبدأ يغلي.
- يخرج من الفرن ويرش البصل الأخضر المفروم عليه. ويصبح جاهزًا للتقديم.

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