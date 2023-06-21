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لانشون بالزيتون دون مواد حافظة

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 21 يونيو 2023, 10:14 صباحا
لانشون بالزيتون دون مواد حافظة
لانشون اللحم بالزيتون دون مواد حافظة وصفة سهلة التحضير وصحية وشهية (الإنترنت)
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لانشون اللحم بالزيتون دون مواد حافظة وصفة سهلة التحضير وصحية وشهية تعلميها معنا وأعديها في مطبخك بسهولة وفقا لموقع «أطيب طبخة».
المكونات
1/2 كيلو لحم مفروم خالي من الدهون تماما
4 ملاعق كبيرة جبنة كريمي
حبة عدد بيض
3 ملاعق كبيرة بابريكا
3 عدد بياض بيض مخفوق لون طعام أحمر يقلبوا معا
ملعقة كبيرة ثوم مفروم
ملعقة كبيرة بصل بودر
ملعقة كبيرة ملح
ملعقة كبيرة فلفل أسود
كوب زيتون أخضر شرائح
1/4 كوب زيت
مكعب مرقة لحم

طريقة التحضير
- في الكبة نضع كل المقادير ونخلطهم جيدا ونضيف الزيت ونصب الخليط في ورق نايلون ونغلفه جيدا من الجانبين، ثم نضعه في فويل ونغلقه من الجانبين مثل البونبونايه جيدا حتى لا يدخل له ماء عند السلق.
- في إناء به ماء مغلي نضع عود قرفة وورق لورا وحبهان ومكعب مرقة لحم وتسلق لمدة ساعة، ثم نخرجه من الماء ونتركه يبرد، ثم يوضع في الثلاجة ليلة كاملة، ونقم بفكه من الورق ويقطع شرائح ويصبح جاهزا للتقديم.

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