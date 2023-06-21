لانشون بالزيتون دون مواد حافظة

القاهرة - بوابة الوسط

لانشون اللحم بالزيتون دون مواد حافظة وصفة سهلة التحضير وصحية وشهية تعلميها معنا وأعديها في مطبخك بسهولة وفقا لموقع «أطيب طبخة».

المكونات

1/2 كيلو لحم مفروم خالي من الدهون تماما

4 ملاعق كبيرة جبنة كريمي

حبة عدد بيض

3 ملاعق كبيرة بابريكا

3 عدد بياض بيض مخفوق لون طعام أحمر يقلبوا معا

ملعقة كبيرة ثوم مفروم

ملعقة كبيرة بصل بودر

ملعقة كبيرة ملح

ملعقة كبيرة فلفل أسود

كوب زيتون أخضر شرائح

1/4 كوب زيت

مكعب مرقة لحم