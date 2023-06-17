كفتة السمك الفيليه...

كفتة السمك من الوجبات سهلة التحضير ذات المذاق الشهي والفوائد الغذائية المتعددة نقدِّم إليكِ طريقة سهلة وسريعة لتحضيرها في مطبخكِ لتستمتعي بمذاقها الشهي والمغذي وفقًا لموقع «احكي».
المكونات
300 غرام سمك فيليه مفروم.
ملعقة كبيرة ملح.
ملعقة صغيرة فلفل أسود.
ملعقة صغيرة كزبرة.
ملعقة كبيرة كمون.
نصف كوب كزبرة خضراء مفرومة.
ملعقة كبيرة عصير ليمون.
ثلاث ملاعق كبيرة دقيق.
ملعقة كبيرة بهارات سمك.
سمنة.
نصف كوب بصل.
نصف كوب معدنوس مفروم.
طريقة التحضير
- ابدأي أولاً بتسخين الفرن على درجة حرارة 180% إلى حين أن تحضري الكفتة، وأحضري صينية فرن وقومي بدهنها بالسمن السايح، في بولة كبيرة قومي بوضع السمك الفيليه المفروم ناعمًا والملح والفلفل والكزبرة والكمون وبهارات السمك والكزبرة الخضراء المفرومة وعصير الليمون والدقيق.
- اخلطي مكونات الكفتة السابقة جيدًا معًا حتى تصبح متجانسة القوام ويمكن تشكيلها، وأحضري الأعواد الخشبية وبلليها بالماء، ثم خذي كرة بمقدار كف اليد من الكفتة وشكليها على ثلاثة أعواد خشبية لتصبح طولية الشكل مثل الكفتة العادية.
- كرري عملية فرد الكفتة على الأعواد الخشبية حتى تنتهي الكمية وضعي أعواد الكفتة في الصينية وادهنيها بالسمنة.
- أدخلي الصينية الفرن ليجري خبزها لمدة 25 دقيقة أو حتى اكتسابها اللون البني الفاتح، وحتى تصنعي التتبيلة.
- في بولة يجري خلط البصل الأحمر الجوليان، والمعدنوس والدقة ويجري فركها جيدًا معًا ثم توضع الكفتة وتصبح جاهزة للتقديم.
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