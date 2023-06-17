  • Alwasat News
Atwasat

كفتة السمك الفيليه

القاهرة - بوابة الوسط السبت 17 يونيو 2023, 03:18 مساء
كفتة السمك الفيليه
كفتة السمك من الوجبات سهلة التحضير ذات المذاق الشهي والفوائد الغذائية المتعددة (الإنترنت)
alwasat radio

كفتة السمك من الوجبات سهلة التحضير ذات المذاق الشهي والفوائد الغذائية المتعددة نقدِّم إليكِ طريقة سهلة وسريعة لتحضيرها في مطبخكِ لتستمتعي بمذاقها الشهي والمغذي وفقًا لموقع «احكي».

المكونات
300 غرام سمك فيليه مفروم.
ملعقة كبيرة ملح.
ملعقة صغيرة فلفل أسود.
ملعقة صغيرة كزبرة.
ملعقة كبيرة كمون.
نصف كوب كزبرة خضراء مفرومة.
ملعقة كبيرة عصير ليمون.
ثلاث ملاعق كبيرة دقيق.
ملعقة كبيرة بهارات سمك.
سمنة.
نصف كوب بصل.
نصف كوب معدنوس مفروم.

طريقة التحضير
- ابدأي أولاً بتسخين الفرن على درجة حرارة 180% إلى حين أن تحضري الكفتة، وأحضري صينية فرن وقومي بدهنها بالسمن السايح، في بولة كبيرة قومي بوضع السمك الفيليه المفروم ناعمًا والملح والفلفل والكزبرة والكمون وبهارات السمك والكزبرة الخضراء المفرومة وعصير الليمون والدقيق.
- اخلطي مكونات الكفتة السابقة جيدًا معًا حتى تصبح متجانسة القوام ويمكن تشكيلها، وأحضري الأعواد الخشبية وبلليها بالماء، ثم خذي كرة بمقدار كف اليد من الكفتة وشكليها على ثلاثة أعواد خشبية لتصبح طولية الشكل مثل الكفتة العادية.
- كرري عملية فرد الكفتة على الأعواد الخشبية حتى تنتهي الكمية وضعي أعواد الكفتة في الصينية وادهنيها بالسمنة.
- أدخلي الصينية الفرن ليجري خبزها لمدة 25 دقيقة أو حتى اكتسابها اللون البني الفاتح، وحتى تصنعي التتبيلة.
- في بولة يجري خلط البصل الأحمر الجوليان، والمعدنوس والدقة ويجري فركها جيدًا معًا ثم توضع الكفتة وتصبح جاهزة للتقديم.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

سلة الأهلي بنغازي تواصل التصدر دون خسارة.. ورباعي التتويج بنظام التجمع من مرحلتين (صور)

سلة الأهلي بنغازي تواصل التصدر دون خسارة.. ورباعي التتويج بنظام التجمع من ...
أخطاء شائعة تجنبها في ديكور المنازل الصغيرة

أخطاء شائعة تجنبها في ديكور المنازل الصغيرة
«ثمن عدم المساواة» الدرس القادم من أميركا.. كيف يمكن إصلاح «رأسمالية القرن 21»؟

«ثمن عدم المساواة» الدرس القادم من أميركا.. كيف يمكن إصلاح «رأسمالية القرن 21»؟
المغرب يتوج بكأس العرب لقدم الصالات للمرة الثالثة على التوالي (صور)

المغرب يتوج بكأس العرب لقدم الصالات للمرة الثالثة على التوالي (صور)
«فاو» تطالب بمراجعة سياسات الأمن الغذائي والزراعي في ليبيا

«فاو» تطالب بمراجعة سياسات الأمن الغذائي والزراعي في ليبيا
القيادة العامة تثني على مخرجات «6+6».. وتدعو «النواب» و«الدولة» إلى الإسراع بتشكيل حكومة جديدة

القيادة العامة تثني على مخرجات «6+6».. وتدعو «النواب» و«الدولة» إلى الإسراع ...
أكثر من مليون طفل نازح في السودان وأجراس إنذار في دارفور

أكثر من مليون طفل نازح في السودان وأجراس إنذار في دارفور
إيقاف نجم كرة السلة الأميركي جا مورانت 25 مباراة لحمله سلاحا

إيقاف نجم كرة السلة الأميركي جا مورانت 25 مباراة لحمله سلاحا
بوتين: سلمنا بيلاروسيا مجموعة أولى من الرؤوس النووية

بوتين: سلمنا بيلاروسيا مجموعة أولى من الرؤوس النووية
غضب جماهيري في إندونيسيا لغياب ميسي عن مباراة منتخبها أمام الأرجنتين

غضب جماهيري في إندونيسيا لغياب ميسي عن مباراة منتخبها أمام الأرجنتين
ميكرون الأميركية لصناعة الرقائق الإلكترونية ستستثمر 600 مليون دولار في الصين

ميكرون الأميركية لصناعة الرقائق الإلكترونية ستستثمر 600 مليون دولار في الصين
3 مشروبات طبيعية لتخفيف آلام الصداع

3 مشروبات طبيعية لتخفيف آلام الصداع
إدريس بن الطيب.. شاعر سكنته القصيدة وسحرته الكتابة

إدريس بن الطيب.. شاعر سكنته القصيدة وسحرته الكتابة
شي لـ«بيل غيتس»: الصين وضعت آمالها دائمًا في الشعب الأميركي

شي لـ«بيل غيتس»: الصين وضعت آمالها دائمًا في الشعب الأميركي
جريدة «الوسط»: جدل «بوزنيقة» ينتظر إحاطة باتيلي

جريدة «الوسط»: جدل «بوزنيقة» ينتظر إحاطة باتيلي
شاهد في برنامج «فلوسنا»: هل وصل عدد الليبيين إلى 8.7 مليون نسمة؟

شاهد في برنامج «فلوسنا»: هل وصل عدد الليبيين إلى 8.7 مليون نسمة؟
في العدد 395: «جدل بوزنيقة» ينتظر الحسم.. والمرأة الليبية تدافع عن حريتها

في العدد 395: «جدل بوزنيقة» ينتظر الحسم.. والمرأة الليبية تدافع عن حريتها
توقيف تسعة مصريين يشتبه بأنهم مهربون بعد مأساة المهاجرين في اليونان

توقيف تسعة مصريين يشتبه بأنهم مهربون بعد مأساة المهاجرين في اليونان
 المزيد من كوجينة

تعليقات

عناوين ذات صلة
كسكسي مغربي بالدجاج والخضروات
كسكسي مغربي بالدجاج والخضروات
كيكة مثلجة بالبسكويت والشوكولاتة
كيكة مثلجة بالبسكويت والشوكولاتة
مكرونة بالتونة في خطوات سهلة وسريعة
مكرونة بالتونة في خطوات سهلة وسريعة
طاجين ورق عنب بالكوارع
طاجين ورق عنب بالكوارع
بيتزا دون خميرة
بيتزا دون خميرة
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
صدور دجاج بالزعتر والليمون
صدور دجاج بالزعتر والليمون...
ورق عنب على الطريقة اللبنانية
ورق عنب على الطريقة اللبنانية...
بوريك بالجبنة والبصل من المطبخ الليبي
بوريك بالجبنة والبصل من المطبخ الليبي...
كرات كفتة بالقسماط
كرات كفتة بالقسماط...
حضري فطيرة الشكشوكة
حضري فطيرة الشكشوكة...
المزيد
كفتة السمك الفيليه
كفتة السمك الفيليه...
شرائح السمك بالليمون
شرائح السمك بالليمون...
خبز الزيتون
خبز الزيتون...
بيتزا دون خميرة
بيتزا دون خميرة...
طاجين ورق عنب بالكوارع
طاجين ورق عنب بالكوارع...
المزيد