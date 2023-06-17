كفتة السمك الفيليه

القاهرة - بوابة الوسط

كفتة السمك من الوجبات سهلة التحضير ذات المذاق الشهي والفوائد الغذائية المتعددة نقدِّم إليكِ طريقة سهلة وسريعة لتحضيرها في مطبخكِ لتستمتعي بمذاقها الشهي والمغذي وفقًا لموقع «احكي».

المكونات

300 غرام سمك فيليه مفروم.

ملعقة كبيرة ملح.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملعقة صغيرة كزبرة.

ملعقة كبيرة كمون.

نصف كوب كزبرة خضراء مفرومة.

ملعقة كبيرة عصير ليمون.

ثلاث ملاعق كبيرة دقيق.

ملعقة كبيرة بهارات سمك.

سمنة.

نصف كوب بصل.

نصف كوب معدنوس مفروم.