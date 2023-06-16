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مكرونة بالتونة في خطوات سهلة وسريعة

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 16 يونيو 2023, 09:05 صباحا
مكرونة بالتونة في خطوات سهلة وسريعة
مكرونة بالتونة. (الإنترنت)
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نقدِّم إليكِ طريقة تحضير مكرونة بالتونة لإعدادها في مطبخكِ في خطوات سهلة وسريعة والاستمتاع بمذاقها الشهي مع أفراد أسرتك. فتعرفي معنا على مكوناتها وطريقة تحضيرها وفقا لموقع «شهية». 

المكونات
- ربع كوب زيت زيتون
- ملعقة فلفل أحمر
- نصف ملعقة كمون
- علبة 200 غرام تن، يفضل بزيت الزيتون
- أربعة فصوص ثوم
- 2 فلفل حار أحمر
- زيتون أسود 
- نصف كيلو غرام مكرونة (يفضل بينا أو سباغتي)
- ريحان، يفضل أخضر
- أربع حبات طماطم أخضر، مقشور ومبشور
- ملعقة طماطم معجون (حسب الرغبة)

- كازا باستا إيطالية شهية وسريعة التحضير
- مكرونة بالباذنجان والصلصة الحمراء
- فيتوشيني بالطماطم والريحان

طريقة التحضير
- تشوح فصوص الثوم مع الفلفل المقطع دوائر في زيت الزيتون.
- يضاف الفلفل الأحمر والكمون ثم نضيف الطماطم المبشور، حبات الزيتون، وعند نضج الصلصة تمامًا تضاف محتويات علبة التن. وتحرك بالصلصة، ويعدل الملح باعتبار أن الزيتون الذي أضيف مالح، ويرفع القدر من فوق الموقد محكم الإغلاق.
- تسلق المكرونة، ولا نبالغ في طهيها، في ماء مع ملعقة أو اثنتين زيت ويصفي الماء، وتسكب في قدر صلصة التن وتحرك جيدًا حتى تنضج تماما و تصبح جاهزة للتقديم.

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