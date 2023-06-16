مكرونة بالتونة في خطوات سهلة وسريعة

القاهرة - بوابة الوسط

نقدِّم إليكِ طريقة تحضير مكرونة بالتونة لإعدادها في مطبخكِ في خطوات سهلة وسريعة والاستمتاع بمذاقها الشهي مع أفراد أسرتك. فتعرفي معنا على مكوناتها وطريقة تحضيرها وفقا لموقع «شهية».

المكونات

- ربع كوب زيت زيتون

- ملعقة فلفل أحمر

- نصف ملعقة كمون

- علبة 200 غرام تن، يفضل بزيت الزيتون

- أربعة فصوص ثوم

- 2 فلفل حار أحمر

- زيتون أسود

- نصف كيلو غرام مكرونة (يفضل بينا أو سباغتي)

- ريحان، يفضل أخضر

- أربع حبات طماطم أخضر، مقشور ومبشور

- ملعقة طماطم معجون (حسب الرغبة)