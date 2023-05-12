كازا باستا إيطالية شهية وسريعة التحضير...

من المطبخ الإيطالي اخترنا لكِ كازا باستا أو «فتة المكرونة»، تعلميها معنا وأعديها في مطبخك كالمطاعم للاستمتاع بمذاقها الشهي من صنع يديكِ، وذلك وفقا لموقع «شملولة».
الكونات:
- رشة من الملح.
- 3 ملاعق كبيرة باستا ريجاتوني .
- بصلة مقطعة شرائح..
- 400 غرام باذنجان مقطع شرائح .
- 5 فصوص ثوم مقطع ناعم.
-1/2 ملعقة صغيرة رقائق الفلفل الحار.
- أوراق الزعتر الطازجة.
- كوبان ونصف طماطم باساتا.
- ملعقة كبيرة سكر.
- رشة من فلفل أسود.
- حفنة من أوراق الريحان.
- 200 غرام جبنة فيتا.
- جبن البارميزان المبشور جيدًا للتقديم
خطوات التحضير:
- تُغلى الماء المملح وبداخلهٌ المكرونة حتى تصل إلى التسوية.
- صفي واحتفظي بنصف كوب ماء مكرونة.
- سخني زيت الزيتون في مقلاة على نار متوسطة. يُضاف البصل والباذنجان ويُطهى لمدة 7 دقائق حتى يصبح لونه ذهبياً قليلاً.
- يُضاف الثوم ورقائق الفلفل وأوراق الزعتر ويُطهى لمدة 3 دقائق أخرى
- يُضاف الباساتا والسكر وماء المكرونة ويتبل بالملح والفلفل.
- يُترك على نار خفيفة لمدة 5 دقائق، ثم يقلب خلال معظم أوراق الريحان.
- تُسكب الصلصة فوق المكرونة، ثم تُغطى بجبنة الفيتا والبارميزان وأوراق الريحان المتبقيةـ وتصبح جاهزة للتقديم.
تعليقات