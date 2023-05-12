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كازا باستا إيطالية شهية وسريعة التحضير

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 12 مايو 2023, 08:37 صباحا
كازا باستا إيطالية شهية وسريعة التحضير
تعرفي على خطوات تحضير كازا باستا الشهية في خطوات سهلة وسريعة. (الإنترنت)
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من المطبخ الإيطالي اخترنا لكِ كازا باستا أو «فتة المكرونة»، تعلميها معنا وأعديها في مطبخك كالمطاعم للاستمتاع بمذاقها الشهي من صنع يديكِ، وذلك وفقا لموقع «شملولة».

الكونات:
- رشة من الملح.
3  ملاعق كبيرة باستا ريجاتوني .
 بصلة مقطعة شرائح..
400  غرام باذنجان مقطع شرائح .
5 فصوص ثوم مقطع ناعم.
-1/2 ملعقة صغيرة رقائق الفلفل الحار.
- أوراق الزعتر الطازجة.
- كوبان ونصف طماطم باساتا.
- ملعقة كبيرة سكر.
- رشة من فلفل أسود.
- حفنة من أوراق الريحان.
200  غرام جبنة فيتا.
- جبن البارميزان المبشور جيدًا للتقديم

خطوات التحضير:
- تُغلى الماء المملح وبداخلهٌ المكرونة حتى تصل إلى التسوية.
- صفي واحتفظي بنصف كوب ماء مكرونة.
- سخني زيت الزيتون في مقلاة على نار متوسطة. يُضاف البصل والباذنجان ويُطهى لمدة 7 دقائق حتى يصبح لونه ذهبياً قليلاً.
- يُضاف الثوم ورقائق الفلفل وأوراق الزعتر ويُطهى لمدة 3 دقائق أخرى
- يُضاف الباساتا والسكر وماء المكرونة ويتبل بالملح والفلفل.
- يُترك على نار خفيفة لمدة 5 دقائق، ثم يقلب خلال معظم أوراق الريحان.
- تُسكب الصلصة فوق المكرونة، ثم تُغطى بجبنة الفيتا والبارميزان وأوراق الريحان المتبقيةـ وتصبح جاهزة للتقديم.

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