كازا باستا إيطالية شهية وسريعة التحضير

القاهرة - بوابة الوسط

من المطبخ الإيطالي اخترنا لكِ كازا باستا أو «فتة المكرونة»، تعلميها معنا وأعديها في مطبخك كالمطاعم للاستمتاع بمذاقها الشهي من صنع يديكِ، وذلك وفقا لموقع «شملولة».

الكونات :

- رشة من الملح.

- 3 ملاعق كبيرة باستا ريجاتوني .

- بصلة مقطعة شرائح..

- 400 غرام باذنجان مقطع شرائح .

- 5 فصوص ثوم مقطع ناعم.

-1/2 ملعقة صغيرة رقائق الفلفل الحار.

- أوراق الزعتر الطازجة.

- كوبان ونصف طماطم باساتا.

- ملعقة كبيرة سكر.

- رشة من فلفل أسود.

- حفنة من أوراق الريحان.

- 200 غرام جبنة فيتا.

- جبن البارميزان المبشور جيدًا للتقديم