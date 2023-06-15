كسكسي مغربي بالدجاج والخضروات

القاهرة - بوابة الوسط

نقدِّم إليكِ طريقة تحضير طبق الكسكسي المغربي مع الخضروات والدجاج لتعديه في مطبخكِ وتستمتعي بمذاقه الشهي مع أفراد أسرتك، وذلك وفقًا لموقع «شهية».

المكونات:

- كيلوغرام دجاج (أفخاذ أو صدر).

- واحد كيلو غرام كسكسي.

- ثلاث ثمرات جرز متوسطة الحجم.

- ثمرتا بطاطا كبيرتان.

- خمس ثمرات كوسة متوسطة.

- بصلة كبيرة مقطعة أجنحة سميكة أو مكعبات.

- ثمرة كبيرة فليفلة خضراء حلوة مقطعة أقلامًا سميكة.

- يقطين أو قرع مكعبات- نحو كوب واحد.

- ملعقة كبيرة بهارات مشكلة.

- ملعقة صغيرة كركم.

- ملح وفلفل، حسب الرغبة.

- ماء أو مرق الدجاج حسب الحاجة (نحو خمسة أكواب).

- ثلاث ملاعق زيت نباتي.