أسرع طريقة لتحضير أفخاذ الدجاج بالخضار

القاهرة - بوابة الوسط

إليكِ طريقة تحضير أفخاذ الدجاج بالخضار، وهي وصفة شهية وسهلة لن يستغرق تحضيرها أكثر من 30 دقيقة، حسب «شملولة».

المقادير:

4 قطع أفخاذ دجاج

2 حبة متوسطة بصل جوانح

1 حبة متوسطة فلفل رومي شرائح

1 حبة متوسطة جزر مبشور

2 كوب مرقة دجاج

2 فصوص ثوم مفروم

1 ملعقة كبيرة مستردة

1 ملعقة كبيرة بابريكا

2 ملعقة كبيرة دقيق

ملح

فلفل أسود مطحون

زيت زيتون