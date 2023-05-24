  • Alwasat News
Atwasat

أسرع طريقة لتحضير أفخاذ الدجاج بالخضار

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 24 مايو 2023, 01:47 مساء
أسرع طريقة لتحضير أفخاذ الدجاج بالخضار
alwasat radio

إليكِ طريقة تحضير أفخاذ الدجاج بالخضار، وهي وصفة شهية وسهلة لن يستغرق تحضيرها أكثر من 30 دقيقة، حسب «شملولة».

المقادير:
4 قطع أفخاذ دجاج
2 حبة متوسطة بصل جوانح
1 حبة متوسطة فلفل رومي شرائح
1 حبة متوسطة جزر مبشور
2 كوب مرقة دجاج
2 فصوص ثوم مفروم
1 ملعقة كبيرة مستردة
1 ملعقة كبيرة بابريكا
2 ملعقة كبيرة دقيق
ملح
فلفل أسود مطحون
زيت زيتون

الطريقة:
نغسل أفخاذ الدجاج جيداً، ونضعها جانباً.
في طبق صغير، نخلط الملح والفلفل الأسود والبابريكا والدقيق.
نتبل أفخاذ الدجاج بخليط التوابل، وندعكهم بها جيداً.
في مقلاة واسعة وعلى نار مرتفعة، نضع زيت الزيتون حتى يسخن (يقدح).
نضع أفخاذ الدجاج في مقلاه الزيت، ثم نقلبها على الجانبين حتى يتغير لونها.
نرفع أفخاذ الدجاج من المقلاة، ونضعهم جانباً.
في المقلاة نفسها، نضع البصل والفلفل الرومي والجزر والثوم، ونقلبها جيدا حتى يذبلوا، ثم نتبلهم بالملح والفلفل الأسود.
نعيد أفخاذ الدجاج في المقلاه مرة أخرى، وندهنها بالمستردة، ثم نصب فوقها الشوربة، ونتركها على نار مرتفعة حتى تبدأ في الغليان.
نغطي المقلاة، ونتركها على نار هادئة لمدة 30 دقيقة حتى تنضج.
نضع أفخاذ الدجاج في الطبق، ونوزع حولها الخضار.
نقدم أفخاذ الدجاج ساخنة مع الأرز البسمتي.. وصحتين.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

المدينة × الاتحاد المصراتي.. الأولمبي × المحلة في «دورينا» (الجولة 7 إياب).. الأربعاء

المدينة × الاتحاد المصراتي.. الأولمبي × المحلة في «دورينا» (الجولة 7 إياب).. ...
وفاة الفنان عبدالنبي المغربي.. أبرز المحطات في حياة الممثل الراحل (صور)

وفاة الفنان عبدالنبي المغربي.. أبرز المحطات في حياة الممثل الراحل (صور)
الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية تدين الهجمات الروسية على النظام الصحي في أوكرانيا

الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية تدين الهجمات الروسية على النظام الصحي في ...
من أخطار «النفط» أنه يعمي الأبصار..!

من أخطار «النفط» أنه يعمي الأبصار..!
بدء تدريب طياري أوكرانيا على مقاتلات «إف-16» في بولندا

بدء تدريب طياري أوكرانيا على مقاتلات «إف-16» في بولندا
«دورينا» (الجولة 7 إياب): أهداف مباراة الهلال والأخضر

«دورينا» (الجولة 7 إياب): أهداف مباراة الهلال والأخضر
«دورينا» (الجولة 7 إياب): مهرجان أهداف مباراة الصقور والأهلي بنغازي

«دورينا» (الجولة 7 إياب): مهرجان أهداف مباراة الصقور والأهلي بنغازي
كاريكاتير حليم - السلام في السودان

كاريكاتير حليم - السلام في السودان
خليفة الفاخري والعيش أكثر من حياة

خليفة الفاخري والعيش أكثر من حياة
باستخدام الألوان.. اُحصل على ديكور مميز لمنزلك

باستخدام الألوان.. اُحصل على ديكور مميز لمنزلك
الشرطة الإسبانية تعتقل 4 أشخاص علّقوا دمية بقميص فينيسيوس

الشرطة الإسبانية تعتقل 4 أشخاص علّقوا دمية بقميص فينيسيوس
حبس أحد أفراد إدارة الشرطة العسكرية في واقعة الاستيلاء على 1.19 مليون دينار

حبس أحد أفراد إدارة الشرطة العسكرية في واقعة الاستيلاء على 1.19 مليون دينار
شاهد في «وسط الخبر»: حكومة حماد.. خطوة للتقارب أم قفزة للقطيعة؟

شاهد في «وسط الخبر»: حكومة حماد.. خطوة للتقارب أم قفزة للقطيعة؟
شاهد في «هنا ليبيا»: إعادة الإعمار ومتطلبات التنمية ببنغازي

شاهد في «هنا ليبيا»: إعادة الإعمار ومتطلبات التنمية ببنغازي
الخروج من سقيفة بني ساعدة

الخروج من سقيفة بني ساعدة
طفلة تبلغ ثلاث سنوات تظهر قدرات كبيرة على القراءة في جنوب أفريقيا

طفلة تبلغ ثلاث سنوات تظهر قدرات كبيرة على القراءة في جنوب أفريقيا
تتويجات ليبية في ختام بطولة الراشدية لفروسية قفز الحواجز (صور)

تتويجات ليبية في ختام بطولة الراشدية لفروسية قفز الحواجز (صور)
بالصور: فوج سياحي روماني يزور قصر كاباو الأثري

بالصور: فوج سياحي روماني يزور قصر كاباو الأثري
 المزيد من كوجينة

تعليقات

عناوين ذات صلة
حمام شهي بحشوة الفريك
حمام شهي بحشوة الفريك
كعكة الذرة بالبرتقال الشهية
كعكة الذرة بالبرتقال الشهية
سمك بلطي بالهريسة
سمك بلطي بالهريسة
سلطة الجبن بدبس الرمان
سلطة الجبن بدبس الرمان
سموثي الأناناس المنعش
سموثي الأناناس المنعش
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
3 أكلات شهية وسريعة التحضير من المطبخ الليبي
3 أكلات شهية وسريعة التحضير من المطبخ الليبي...
فتة بالحمص من المطبخ اللبناني
فتة بالحمص من المطبخ اللبناني...
كيك التوفي من المطبخ الألماني
كيك التوفي من المطبخ الألماني...
كوكيز بالسمسم والزبادي
كوكيز بالسمسم والزبادي...
معكرونة بالجمبري والمشروم
معكرونة بالجمبري والمشروم...
المزيد
أسرع طريقة لتحضير أفخاذ الدجاج بالخضار
أسرع طريقة لتحضير أفخاذ الدجاج بالخضار...
سلطة التونة بالمعدنوس والمايونيز
سلطة التونة بالمعدنوس والمايونيز...
أرز بالبصلة من المطبخ الليبي
أرز بالبصلة من المطبخ الليبي...
سموثي الأناناس المنعش
سموثي الأناناس المنعش...
سلطة الجبن بدبس الرمان
سلطة الجبن بدبس الرمان...
المزيد