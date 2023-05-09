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برياني هندي بالدجاج والخضروات

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 09 مايو 2023, 01:19 مساء
برياني هندي بالدجاج والخضروات
من المطبخ الهندي اخترنا لكِ الطريقة الأصلية لتحضير البرياني الهندي بالدجاج (الإنترنت)
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من المطبخ الهندي اخترنا لكِ الطريقة الأصلية لتحضير البرياني الهندي بالدجاج والخضار، تعلميها معنا وأعديها في مطبخك، وذلك وفقا لموقع «الوصفة»

المكونات
2 كوب أرز منقوع
500 غرام دجاج مخلي
ملعقة زعفران
حبة بصل مفروم
كوب بازيلاء
4 حبات جزر مفروم
ملح وفلفل
3 فصوص ثوم
ملعقة صغيرة كمون
ماء حسب الحاجة
1/2 ملعقة زنجبيل
ملعقة صغيرة بهارات برياني
3 فصوص ثوم مفروم
كاري.

طريقة التحضير
- أطحني البصل مع الثوم، الزنجبيل والكزبرة وتبّلي بالفلفل، والكمون، بهارات البرياني والكاري.
- حمي ملعقة من الزيت في قدر على النار، وأضيفي المزيج المطحون ثم البازلاء والجزر وقلبي المكونات حتى تندمج.
- أضيفي نحو نصف كوب من الماء إلى المكونات واتركيها لمدة 15 دقيقة حتى تنضج.
- حمّي ملعقة من الزيت في قدر آخر وأضيفي كمية من الماء والملح ثم الأرز والزعفران بعد تصفيته من الماء واتركيه نحو 15 دقيقة.
- أضيفي الأرز إلى مزيج الخضار وقلّبيه معه ثم اسكبيه في طبق للتقديم وقدميه ساخنا.
- نتبل الدجاج جيدا ونتركه منقوعا فيها لمدة ساعة.
- نضع الدجاج مع التتبيلة في طنجرة بها معلقتين من السمن، ونقلب حتى يأخذ اللون الذهبي ثم يغمر بالماء بمقدار كوبين كبيرين ويترك ليغلي حتى ينضج نحو 30 دقيقة
- نترك الدجاج يستوي وتنشف ماؤه حتى يبقى منه القليل ثم نبقي الدجاج بالطنجرة ونضع فوقه الأرز والخضار، وتصبح جاهزة للتقديم.

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