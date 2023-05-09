برياني هندي بالدجاج والخضروات

القاهرة - بوابة الوسط

من المطبخ الهندي اخترنا لكِ الطريقة الأصلية لتحضير البرياني الهندي بالدجاج والخضار، تعلميها معنا وأعديها في مطبخك، وذلك وفقا لموقع «الوصفة»

المكونات

2 كوب أرز منقوع

500 غرام دجاج مخلي

ملعقة زعفران

حبة بصل مفروم

كوب بازيلاء

4 حبات جزر مفروم

ملح وفلفل

3 فصوص ثوم

ملعقة صغيرة كمون

ماء حسب الحاجة

1/2 ملعقة زنجبيل

ملعقة صغيرة بهارات برياني

3 فصوص ثوم مفروم

كاري.