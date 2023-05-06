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كوسا بحشوة الدجاج والجبن

القاهرة - بوابة الوسط السبت 06 مايو 2023, 01:26 مساء
كوسا بحشوة الدجاج والجبن
طريقة تحضير الكوسا المحشية بالدجاج الشهية والسريعة (الإنترنت)
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تعرفي معنا على طريقة تحضير الكوسا المحشية بالدجاج الشهية والسريعة وأعديها في مطبخك معنا، وفقا لموقع «حياتك».

المكونات
2 كوسا كبيرة
3 ملاعق كبيرة زيت
كوب لحم دجاج مفروم
فلفل أخضر مكعبات صغيرة
كيس مرقة الدجاج
فلفل أسود
بصلة مفرومة
3 فصوص ثوم مفرومة
3 حبات طماطم مكعبات صغيرة
كوب من البقسماط المطحون
1/4 كوب جبنة البارميزان المبشور
ملعقة طعام من الريحان الطازج المفروم.

طريقة التحضير
- يسخن الفرن إلى 190 درجة مئوية وتقطع الكوسا إلى نصفين بالطول، وتفرغ وتحتفظ باللب.
- يوضع الزيت في مقلاة على نار متوسطة، ويطهى الدجاج حتي يتحمر قليلًا - نحو 8 دقائق.
- يضاف الفلفل الأخضر ومرقة الدجاج والفلفل الأسود ولب الكوسة المفروم والبصل والثوم، ويطهى نحو 5 دقائق.
- ثم يقلب معهم الطماطم، والبقسماط المطحون والجبن البارميزان والريحان وتحشى بهم الكوسا.
- توضع الكوسا في صينية، وتدخل الفرن نحو 30 دقيقة حتى تنضج تماما وتصبح جاهزة للتقديم.

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