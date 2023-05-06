كوسا بحشوة الدجاج والجبن

القاهرة - بوابة الوسط

تعرفي معنا على طريقة تحضير الكوسا المحشية بالدجاج الشهية والسريعة وأعديها في مطبخك معنا، وفقا لموقع «حياتك».

المكونات

2 كوسا كبيرة

3 ملاعق كبيرة زيت

كوب لحم دجاج مفروم

فلفل أخضر مكعبات صغيرة

كيس مرقة الدجاج

فلفل أسود

بصلة مفرومة

3 فصوص ثوم مفرومة

3 حبات طماطم مكعبات صغيرة

كوب من البقسماط المطحون

1/4 كوب جبنة البارميزان المبشور

ملعقة طعام من الريحان الطازج المفروم.