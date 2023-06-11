خطوات تنظيف شبك الأطباق

القاهرة - بوابة الوسط

تتشكل الرواسب والصدأ التي تتراكم في رف الجلي بسبب التعرض المستمر للمياه الغنية بالمعادن، حيث إن التعرض الطويل لهذه المياه يسمح بتراكم الترسبات على السطح، وتكمن الصعوبة في إزالتها، لذلك اتبعي الخطوات التالية، لإزالة الترسبات عن رف تجفيف الأواني بسهولة، وذلك وفقًا لموقع «الوصفة».