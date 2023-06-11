خطوات تنظيف شبك الأطباق...

تتشكل الرواسب والصدأ التي تتراكم في رف الجلي بسبب التعرض المستمر للمياه الغنية بالمعادن، حيث إن التعرض الطويل لهذه المياه يسمح بتراكم الترسبات على السطح، وتكمن الصعوبة في إزالتها، لذلك اتبعي الخطوات التالية، لإزالة الترسبات عن رف تجفيف الأواني بسهولة، وذلك وفقًا لموقع «الوصفة».
المكونات المطلوبة :
مناديل ورقية
خل أبيض
فرشاة كاشطة
فرشاة أسنان قديمة
الخطوات:
- إذا كانت الترسبات سميكة، انقعي المنشفة الورقية في الخل الأبيض، واضغطيها فوق الترسبات، واتركيها لنحو ساعة.
- اسكبي الخل الأبيض في الأماكن التي تراكمت فيها الترسبات، واكشطيها بالفرشاة، واستمري في إضافة المزيد من الخل خلال الكشط عند الحاجة.
- إذا كانت الترسبات متموضعة بين شرائح المشبك، عقمي فرشاة أسنان قديمة، واستعمليها في كشط وتنظيف الشرائح.
- يمكن دعك الترسبات المعدنية بشرائح الليمون من المساعدة على إزالتها.
- شطف رف الأطباق بماء وصابون كل ليلة قبل البدء في تنظيف الأطباق سيحميه من التراكمات التي تسببها المياه.
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